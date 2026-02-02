НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Десислава Желязкова и Любо Георгиев поеха ключови ресори в управлението на София

          Очаква се в следващите седмици Желязкова и Георгиев да представят публично своите конкретни приоритети и първите стъпки, които ще предприемат в поверените им ресори

          2 февруари 2026 | 11:14 170
          Снимка: Градът
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Ключови промени в управлението на столицата влизат в сила от днес, 2 февруари, с назначаването на двама нови заместник-кметове в екипа на Столична община. Десислава Желязкова и Любо Георгиев официално встъпиха в длъжност, като поеха ръководството съответно на ресорите „Образование, спорт и младежки дейности“ и „Градско планиране и развитие“.

          - Реклама -

          Десислава Желязкова: Нов поглед към образованието и спорта

          Десислава Желязкова поема отговорността за един от най-чувствителните сектори в града – образованието, спорта и младежките дейности. Нейната основна задача ще бъде постигането на по-добра координация на общинските политики в тези сфери. Акцентът в работата ѝ ще падне върху повишаване на ефективността при взаимодействието с училищата, детските градини и младежките организации.

          Желязкова влиза в общината със солиден юридически и административен опит. Като юрист с дългогодишна практика в публичното управление, тя е преминала през всички нива на административната йерархия. Нейната професионална биография включва ключови позиции като главен юрисконсулт в Министерството на образованието и науката и директор на дирекция „Административно-правно обслужване“ в Българската агенция за инвестиции. Опитът ѝ се допълва от ръководна роля в Министерството на електронното управление и позиция на съветник в Министерския съвет, което ѝ осигурява необходимата експертиза за управление на мащабни административни структури.

          Любо Георгиев: Стратегия за градска среда

          Ресорът „Градско планиране и развитие“ се поема от архитект Любо Георгиев. В неговите правомощия влиза стратегическата координация на устройственото и инфраструктурното планиране на София. Георгиев ще отговаря още за контрола върху застрояването, цялостното развитие на градската среда и опазването на културното наследство.

          Новият заместник-кмет е добре познато име в урбанистичните среди с над 20 години опит. Той е бивш директор на общинското предприятие „Софияплан“ и ръководител на екипа, създал дългосрочната стратегия „Визия за София“. Професионалният му път преминава през международни бюра в Италия, Нидерландия и Китай, както и през структури като Световната банка и европейската програма URBACT. Като ръководител на инициативата „Екипът на София“, той е работил активно за въвличането на гражданите в процесите на вземане на решения и управлението на градски данни.

          Край на работата „на парче“

          Новият модел на работа има за цел да сложи край на практиката на работа „на парче“ и да въведе ясно разпределение на отговорностите между различните направления.

          Очаква се в следващите седмици Желязкова и Георгиев да представят публично своите конкретни приоритети и първите стъпки, които ще предприемат в поверените им ресори.

          Ключови промени в управлението на столицата влизат в сила от днес, 2 февруари, с назначаването на двама нови заместник-кметове в екипа на Столична община. Десислава Желязкова и Любо Георгиев официално встъпиха в длъжност, като поеха ръководството съответно на ресорите „Образование, спорт и младежки дейности“ и „Градско планиране и развитие“.

          - Реклама -

          Десислава Желязкова: Нов поглед към образованието и спорта

          Десислава Желязкова поема отговорността за един от най-чувствителните сектори в града – образованието, спорта и младежките дейности. Нейната основна задача ще бъде постигането на по-добра координация на общинските политики в тези сфери. Акцентът в работата ѝ ще падне върху повишаване на ефективността при взаимодействието с училищата, детските градини и младежките организации.

          Желязкова влиза в общината със солиден юридически и административен опит. Като юрист с дългогодишна практика в публичното управление, тя е преминала през всички нива на административната йерархия. Нейната професионална биография включва ключови позиции като главен юрисконсулт в Министерството на образованието и науката и директор на дирекция „Административно-правно обслужване“ в Българската агенция за инвестиции. Опитът ѝ се допълва от ръководна роля в Министерството на електронното управление и позиция на съветник в Министерския съвет, което ѝ осигурява необходимата експертиза за управление на мащабни административни структури.

          Любо Георгиев: Стратегия за градска среда

          Ресорът „Градско планиране и развитие“ се поема от архитект Любо Георгиев. В неговите правомощия влиза стратегическата координация на устройственото и инфраструктурното планиране на София. Георгиев ще отговаря още за контрола върху застрояването, цялостното развитие на градската среда и опазването на културното наследство.

          Новият заместник-кмет е добре познато име в урбанистичните среди с над 20 години опит. Той е бивш директор на общинското предприятие „Софияплан“ и ръководител на екипа, създал дългосрочната стратегия „Визия за София“. Професионалният му път преминава през международни бюра в Италия, Нидерландия и Китай, както и през структури като Световната банка и европейската програма URBACT. Като ръководител на инициативата „Екипът на София“, той е работил активно за въвличането на гражданите в процесите на вземане на решения и управлението на градски данни.

          Край на работата „на парче“

          Новият модел на работа има за цел да сложи край на практиката на работа „на парче“ и да въведе ясно разпределение на отговорностите между различните направления.

          Очаква се в следващите седмици Желязкова и Георгиев да представят публично своите конкретни приоритети и първите стъпки, които ще предприемат в поверените им ресори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Стартира продажбата на еднодневна винетка: Каква е цената, валидността и условията

          Росица Николаева -
          Продажбата на новата еднодневна винетка стартира официално в полунощ. Водачите на моторни превозни средства вече могат да закупят новия пътен стикер чрез терминалите за...
          Крими

          Митничари откриха 711 000 къса контрабандни цигари, укрити в термопанели на ГКПП „Лесово“

          Дамяна Караджова -
          Тирът с чуждестранна регистрация е влязъл в страната от Турция
          Общество

          Мартин Владимиров обсъди в Тараклия, Молдова новия подход в обучението по българска история

          Росица Николаева -
          Вторият секретар на българското посолство в Кишинев Мартин Владимиров взе специално участие в републикански семинар в град Тараклия, посветен на иновациите в преподаването на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions