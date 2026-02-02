НА ЖИВО
          Диана Петрова: Гражданите трябва да сигнализират институциите за лоша социална услуга, ако имат такава информация

          2 февруари 2026 | 17:59 150
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Диана Петрова: Гражданите трябва да информират институциите за лоша социална услуга в домовете за възрастни хора, ако имат такава информация“.

          Това каза представителят на Агенция за качество на социалните услуги Диана Петрова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Петрова обясни, че още пред -а година, когато е създадена Агенцията за качество на социалните услуги, е разработена страница, която се обновява всеки месец. На въпросната страница хората могат да проверят дали домът, в който искат да се настанят или да настанят своите близки има необходимия лиценз.

          „На страницата има също така данни и информация за санкционираните физически и юридически лица“, каза още гостенката.

          Теодор Славев: Радев звучи като десен консерватор, а сравнението с Орбан е притеснително

          Катя Илиева -
          Орбан е синоним на корупция
          Общество

          Григорова алармира за откази за прием на спешни пациенти в София

          Десислава Димитрова -
          Общинският съветник в София Ваня Григорова описва в публикация във Facebook няколко случая, при които пациенти в спешно състояние срещат затруднения да бъдат приети в болница в столицата.
          Култура

          Улица в София ще носи името на Тери Пратчет

          Росица Николаева -
          София ще има улица, която ще носи името на писателя Тери Пратчет. Това стана ясно от седмичния бюлетин за работата на районния кмет и администрацията на район...
