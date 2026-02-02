Диана Петрова: Гражданите трябва да сигнализират институциите за лоша социална услуга, ако имат такава информация

„Диана Петрова: Гражданите трябва да информират институциите за лоша социална услуга в домовете за възрастни хора, ако имат такава информация“.

Това каза представителят на Агенция за качество на социалните услуги Диана Петрова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Петрова обясни, че още пред -а година, когато е създадена Агенцията за качество на социалните услуги, е разработена страница, която се обновява всеки месец. На въпросната страница хората могат да проверят дали домът, в който искат да се настанят или да настанят своите близки има необходимия лиценз.