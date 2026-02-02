Документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, разкриват обезпокоителни данни за връзки на покойния финансист Джефри Епстийн с България. Журналистът Диляна Гайтанджиева от сайта „Обективно“ направи детайлен анализ на архивите, който уличава страната ни не просто като дестинация за набиране на момичета, но и като място на контакти с високите етажи на властта.

- Реклама -

Разсекретените файлове съдържат конкретни доказателства за логистични операции между София и Ню Йорк. Според Гайтанджиева става ясно, че „български момичета имат връзка с тази мрежа, която е контролирана от Епстийн“. В масивите фигурират документи за закупени от Епстийн самолетни билети за две пътнички с български фамилии, както и данни за пратка, изпратена лично от него от Ню Йорк до София.

Основна фигура в българския канал се оказва французинът Даниел Сиат – моден фотограф, действащ като посредник. Кореспонденцията между него и Епстийн включва десетки имейли, в които се уговарят видеоразговори и се изпращат снимки на момичета, някои от които непълнолетни. Гайтанджиева подчертава, че въпреки редакцията на файловете от страна на американските власти, в масива от 3 милиона документа все още се откриват снимки, разкриващи самоличността на жертвите.

Една от най-ключовите кореспонденции е от 10 април 2010 г. В нея Сиат докладва на Епстийн след пътуване до България: „Здравей, Джефри, току-що се върнах от София в България. Прекарах страхотно. Осъществих чудесен контакт с агенция, която иска да работи с мен и ще ги представлявам в Европа. Това беше добра сделка.“ В писмото е посочен линк към каталога на агенция „Next One“. Собственикът на въпросната агенция по-късно отрича всякакво познанство с лицата от кореспонденцията.

Още по-сериозни въпроси повдига имейл от 22 октомври 2012 г., озаглавен „Привет от София в България“. В него Даниел Сиат пише: „Здравей, Джефри, тук съм с принцесата. Тя ме покани да дойда с нея, за да се срещнем с правителствените служители.“ В текста се споменава и името „Луиза“, но самоличностите на „принцесата“ и правителствените лица остават неясни. Това разкритие насочва към хипотезата, че мрежата е използвана не само за трафик, но и за политическо влияние и изнудване.

Проучването на Гайтанджиева осветява и странна връзка с български медик. В кореспонденция от Тайланд Сиат информира Епстийн за „американеца“ (вероятно кодово име), който е подписал договор с „лекаря в България“. Текстът съдържа шокиращи детайли: „Вероятно ще отворим клиника тук в Бангкок и Хонг Конг. Джефри работи невероятно. Вече е уголемил пениса си.“ Споменава се и намеса на кралското семейство в Бангкок.

Мрежата на Епстийн е оперирала и чрез други подизпълнители като Жан-Люк Брюнел – собственик на модна агенция в Париж, финансирана от американския финансист. Брюнел, който беше обвинен в изнасилване на непълнолетни, се самоуби в килията си през 2022 г., преди процесът срещу него да приключи.

Документите хвърлят светлина и върху геополитическия контекст. Открита е кореспонденция от май 2019 г., касаеща Украйна, в която Епстийн обсъжда Володимир Зеленски и корупцията в страната, малко преди украинският президент да поеме официално властта. Според данните Епстийн е бил в Украйна през февруари 2019 г.

Според Диляна Гайтанджиева мащабът на разкритията показва, че „в случая въобще не става въпрос единствено и само за трафик на момичета, за Епстийн, а става въпрос за една много голяма мрежа, схема, която е използвана вероятно за изнудване и за политическо влияние“.

Какво още сподели журналистката Диляна Гайтанджиева за разсекретените документи? Чуйте целия разговор в публикацията по-горе.