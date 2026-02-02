НА ЖИВО
          Димитър Ганев: Най-големият електорален резерв на Радев е в протестния наказателен вот

          Това е най-тежкият момент за БСП през последните 35 години

          2 февруари 2026 | 15:46
          Изборът на служебен премиер е доста ограничен. Всеки от потенциалните кандидати е част от определена партийна мрежа“. Това обясни пред БНР Димитър Ганев, политолог и университетски преподавател.

          „Обществените очаквания са за организация на свободен и честен изборен процес. Това е предизвикателство, като се имат предвид всички деформации, на които сме ставали свидетели през последните години. Позволете ми да изразя скептицизъм, че едно или друго име от „домовата книга“ би могло да реши тези натрупани въпроси в рамките само на два месеца до провеждането на предсрочните парламентарни избори.

          Нямам съмнение, че има консултиране, координация между Радев и Йотова. Техните политически перспективи в краткосрочен и средносрочен план, най-вече свързани с президентските избори през октомври, са силно обвързани. Президентът Йотова вероятно ще търси подкрепата на партията на Радев“, посочи той.

          Ганев обаче не смята, че президентът Йотова целенасочено протака назначаването на служебен премиер, за да спечели време на Румен Радев.

          „Не виждам кой знае колко сериозни възможности за ускоряване на тази процедура“, каза Ганев. Политологът се съмнява, че кандидатурата ѝ на предстоящите президентски избори може да бъде издигната от БСП.

          Това е най-тежкият момент за БСП през последните 35 години. Поставено е под съмнение парламентарното представителство на партията. БСП търпи щети по две линии, подчерта политологът.

          Първо – заради участието си в това управление и мнението на симпатизантите. На второ място – на полето им се яви техен конкурент, който застрашава много силно дори твърдото ядро. За оцеляването на партията трябва да се търси радикална промяна. Господин Зарков символизира най-ясно радикалното скъсване и дистанция от настоящото ръководство“, каза политологът.

          Ганев коментира и случващото се в ПП-ДБ при реденето на листи. „Нормално е при една сложна коалиция от три партии да има напрежение, когато се редят. Но имат и други линии на напрежение, които се наслагват. На първо място-трудно определимото отношение към президента Радев и неговата партия.

          Виждаме също процес на ясна консолидация около фигурата на Асен Василев на последната Национална конференция на ПП. Хора, които са били близки до Кирил Петков, отстъпват назад. Не вярвам, че ПП и ДБ ще се явят отделно на тези избори. Това би означавало много тежък сценарий за тях“.

          По думите му, впечатление прави обраното поведение на Делян Пеевски и Бойко Борисов относно инициативата на Румен Радев, смята Ганев.

          Те, като опитни играчи си дават сметка от какво би могъл да спечели най-много Радев. Неговият най-голям електорален резерв е в протестния наказателен вот. Най-много би могъл да спечели, ако управляващото статукво в момента отправя силно критични коментари към него. Това ще го легитимира като тяхна политическа алтернатива. Не смятам, че става дума за някаква форма на договорка“, казва той.

          Политологът смята, че в първото си интервю, дадено в предаването „Панорама“ на БНТ, след като подаде оставка като държавен глава, Румен Радев през цялото време се е опитвал „да не затвори електорални врати“.

          „Кани всички социални групи да се присъединят към него“, поясни той.

