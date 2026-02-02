НА ЖИВО
          Политика

          Експерти: Радев идва в политиката, за да създаде нов ляв център

          Ружа Райчева е на мнение, че Румен Радев дава шанс на Бойко Борисов "да се откачи от Делян Пеевски"

          2 февруари 2026 | 10:43
          Снимка: БНТ
          Журналистът Ружа Райчева посочи в ефира на БНТ, че Румен Радев идва в политиката, за да създаде нов ляв център. Според нея БСП са много назад в битката за предсрочните парламентарни избори и е по-вероятно да се присъединят към Радев, за да влязат в парламента.

          Райчева заяви още, че е поразена от това колко едва ли не „бомби“ е настъпил Радев с интервюто си и едва ли не колко червени линии е начертал. Всички са се радикализирали срещу Радев, която президентът идвайки си е поставил за цел да пресече, смята тя.

          Ружа Райчева е на мнение, че Румен Радев дава шанс на Бойко Борисов „да се откачи от Делян Пеевски“. Според нея предстои смяната на съдебната власт с Румен Радев, ПП-ДБ, но по думите ѝ вероятно щели да се включат и ГЕРБ.

          Социалният антрополог Харалан Александров пък определи интервюто на Румен Радев в „Панорама“ по БНТ като скучно. Има един умерен, улегнал и един институционален борец срещу мафията и това, което се чу по време на интервюто е, че на всеки нещо хубаво щяло да му се случи, отчете Александров.

          Той се съгласи с думите на политолога Любомир Стефанов, че Радев се държи като „Мамник“. Въпросът около президента е на какви хора ще разчита в листите си, добави Харалан Александров.

          Социалният антрополог посочи, че се оформят 4 квадрата в следващото Народно събрание – на ГЕРБ-СДС, на ПП-ДБ, на Румен Радев и на „Възраждане“.

          Политологът Любомир Стефанов заяви, че Радев няма да е онбашията , който ще сложи 122 народни представители и ще направи правителство. Той уточни, че под „онбашия“, се има предвид и се разбира, че президентът нямало да бъде „полицейският началник, който да вкара на собствен гръб 122 депутати и веднага да направи правителство“.

          Според Стефанов сега Радев щял да разбере с кожата си, че в България управлява с коалиционни правителства и тепърва щели да се водят преговори.

          Според Стефанов Радев се е показал в интервюто си в „Панорама“ по БНТ като една истинска политическа сирена, обещала благини като политик.

          Радев се държи като „Мамник“ и като нов български сериал се опитва да спечели симпатизанти, коментира той.

          

