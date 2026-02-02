Енергийни експерти искат въвеждане на няколко тарифи за електроенергията

Енергийни експерти предлагат въвеждането на няколко тарифи за електроенергия, така че домакинствата, които пестят ток, да плащат по-ниски сметки, а по-големите потребители – по-високи цени.
Предложението е част от програма „Енергетика+“, разработена от Българския енергиен форум заедно с партньорски организации. В предаването „Твоят ден“ енергийният експерт Иван Хиновски обясни, че инициативата обхваща не само електроенергията, а цялостното развитие на сектора.
Хиновски уточни, че се предлага отказ от плоската тарифа за електроенергия, като пример посочи практиката в Гърция.
Моделът ще засегне основно битовите потребители, но според експерта може да бъде приложен и за бизнеса.
Според него съпротива срещу идеята идва от търговците на електроенергия и електроразпределителните дружества, тъй като въвеждането на модела ще изисква повече административна работа и нови софтуерни решения. Той допълни, че подобна промяна изисква изменения в Закона за енергетиката и в подзаконовите нормативни актове.
Промени и при топлинната енергия
Предложения има и за сектора на топлоенергията, където според експертите разходите са най-големи.
По думите на Хиновски „Топлофикация София“ ще може да обявява търгове за производство на топлинна енергия, което според него ще доведе до по-ниски цени за потребителите.
Като примери за подобни решения той посочи Чехия, Естония, Финландия и Полша, където вече се обсъждат или реализират сходни енергийни проекти.
