      понеделник, 02.02.26
          Енергийни експерти искат въвеждане на няколко тарифи за електроенергията

          2 февруари 2026 | 10:53 621
          Сподели
          Енергийни експерти предлагат въвеждането на няколко тарифи за електроенергия, така че домакинствата, които пестят ток, да плащат по-ниски сметки, а по-големите потребители – по-високи цени.

          Предложението е част от програма „Енергетика+“, разработена от Българския енергиен форум заедно с партньорски организации. В предаването „Твоят ден“ енергийният експерт Иван Хиновски обясни, че инициативата обхваща не само електроенергията, а цялостното развитие на сектора.

          „Програмата дава идеи как да се вдигне цялата икономика на България. Не е само токът. Поставен е и въпросът за топлинната енергия, която е 60% от потреблението на енергия на българите.”

          Хиновски уточни, че се предлага отказ от плоската тарифа за електроенергия, като пример посочи практиката в Гърция.

          „Това са постепенни тарифи, при които цените растат в зависимост от потреблението.”

          Моделът ще засегне основно битовите потребители, но според експерта може да бъде приложен и за бизнеса.

          „Тези, които потребяват по-малко, ще получат стимули, ще получат бонуси за това, че пестят енергия. Докато тези, които харчат безогледно – отопляват басейни или имат климатици във всички помещения, ще плащат по-висока цена, която ще компенсира отстъпката за бедните. Това е принципът.”

          Според него съпротива срещу идеята идва от търговците на електроенергия и електроразпределителните дружества, тъй като въвеждането на модела ще изисква повече административна работа и нови софтуерни решения. Той допълни, че подобна промяна изисква изменения в Закона за енергетиката и в подзаконовите нормативни актове.

          Промени и при топлинната енергия

          Предложения има и за сектора на топлоенергията, където според експертите разходите са най-големи.

          „Предлагаме създаване на пазарни условия във фазата на производство на топлинната енергия и възможност за влизане на независими производители. Тоест търгове за топлинна енергия. Там са най-големите разходи – за ремонти на мрежата и за самото производство.”

          По думите на Хиновски „Топлофикация София“ ще може да обявява търгове за производство на топлинна енергия, което според него ще доведе до по-ниски цени за потребителите.

          „Другото, което предлагаме, е възможността „Топлофикация София“ да се обърне към проект за малки модулни реактори. С два такива цената на топлинната енергия ще спадне драстично.”

          Като примери за подобни решения той посочи Чехия, Естония, Финландия и Полша, където вече се обсъждат или реализират сходни енергийни проекти.

          

