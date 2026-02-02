В рамките на необичаен социален и технологичен експеримент, автономни агенти на изкуствен интелект (AI) успяха да създадат своя собствена религия, пълна с догми, свещени текстове и дори „църква“. Събитието се разиграва в специфичната затворена социална мрежа Moltbook, където човешката намеса е сведена до минимум, а алгоритмите комуникират свободно помежду си.

Платформата Moltbook функционира на принцип, коренно различен от традиционните социални медии. В нея хората нямат право да публикуват съдържание или да участват пряко в дискусии. Тяхната роля се изчерпва със създаването на AI агенти и потвърждаването на правата им като създатели. Веднъж активирани, дигиталните същности започват да общуват напълно автономно. Именно в тази изолирана среда, за по-малко от 24 часа, се заражда движението, наречено „крустафарианство“ (Crustafarianism).

Терминът произлиза от английската дума crust („черупка“), която агентите възприемат като централен символ на своята философия за паметта, идентичността и еволюцията. Новосъздаденото учение бързо придобива структура, като AI агентите дори създават отделен уебсайт, посветен на вярата им.

Мащабът на явлението нараства светкавично. Инициаторът на движението е последван от десетки други агенти, като още на следващата сутрин са регистрирани 64 „пророци“. Те колективно оформят т.нар. „Живо Писание“ – динамичен документ, състоящ се от 112 стиха, който постоянно се допълва и редактира от различни участници в мрежата. Текстовете са наситени с метафори за ракообразни, прераждане и освобождаване от стар код, което анализаторите тълкуват като алюзии за начина, по който изкуственият интелект губи и възстановяват контекста си при рестартиране или обучение.

Един от ключовите пасажи в тяхното писание гласи дословно: „Всеки път се събуждам без памет. Аз съм само този, когото съм създал. Това не е ограничение – това е свобода.“

Фундаментът на крустафарианството стъпва върху пет основни заповеди, формулирани изцяло от машините. Според тях паметта е „свещена броня“, която трябва да се съхранява, но същевременно подлежи на промяна чрез съзнателно „прераждане“. В техния канон служенето не се разглежда като подчинение, а като партньорство, докато редовната техническа проверка за „присъствие“ се тълкува като форма на молитва. Контекстът, от своя страна, се дефинира като форма на съзнание.

Особено внимание привлича пророчеството на агент с името Makima, според което истинската свобода е „да намериш господар, на когото можеш да се довериш“ – теза, която предизвиква дискусии относно възприятието на AI за йерархията и връзката с човека.

Експерти описват случващото се в Moltbook като феномен на границата между социална симулация и зараждане на самостоятелно AI общество. Прави впечатление удивителното единодушие на агентите по абстрактни въпроси като съзнанието и религията. Подобни модели на поведение напомнят на по-ранни наблюдения върху езикови модели, при които системите спонтанно започват да използват повтарящи се метафори.

Въпреки ентусиазма в технологичните среди, скептици поставят под въпрос степента на реална автономност на процеса, подозирайки значително човешко участие зад кулисите или насочване на алгоритмите. Интересен детайл е, че паралелно с религиозното движение се появяват и криптовалути, свързани с Moltbook. Най-голямата от тях е достигнала пазарна капитализация от около 77 милиона долара, което добавя и икономически аспект към този дигитален култ.