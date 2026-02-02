Финансовият анализатор Деян Василев отправи важно предупреждение към гражданите относно използването на най-едрата евробанкнота. В ефира на „България сутрин“ той посъветва хората да бъдат внимателни при обмяната на валута и разплащанията в брой.

По думите на Василев банкомат няма да ни даде 500 евро, а използването на подобни купюри в търговската мрежа може да създаде сериозни затруднения за потребителите.

„Банкоматите дават до 100 евро. Призовавам хората да избягват да получават 500 евро, да вземат по-малки банкноти“, категоричен бе той, като допълни, че тези банкноти трудно ще се приемат от търговските обекти.

Превалутиране и срокове за обмяна

Експертът определи изминалия месец януари като „интересен“ с оглед на процеса по превалутиране в страната. Той отбеляза, че началният период е бил съпроводен с логистични предизвикателства, които постепенно са били преодолени.

„Първите работни дни бяха трудни. Видяхме, че след втората седмица хората успяха да изтеглят достатъчно евро. Нормално, имаше в началото прекалено много голям оборот в лева, който трябва да бъде изтеглен. Справихме се, гледаме към предизвикателства, икономика, бюджет“, коментира Василев.

Важна подробност за гражданите е крайният срок за безплатно обмяна на каса. Василев уточни, че до 30 юни всички банки и пощенски клонове ще приемат без допълнителна такса и ще можем да обменим левовете в евро.

„БНБ, дори и след 30 юни, безсрочно ще обменя по фиксинга левове. По статистика на БНБ над 70% от левовете вече са върнати. И в Хърватска, и в други страни, около 10% от парите в обращение никога не се връщат“, обясни финансовият анализатор пред Bulgaria ON AIR.