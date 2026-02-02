Бюджетният дефицит на България за изминалата 2025 година е достигнал 3,1 на сто на касова основа, става ясно от окончателните данни, публикувани от Министерството на финансите.

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) завършва годината с дефицит в размер на 6,828 млрд. лева. От ведомството подчертават, че въпреки опасенията за сериозно влошаване на показателите, бюджетната година е приключила с минимално отклонение от едва 0,1 на сто спрямо заложената индикативна цел от 3 процента от прогнозния БВП.

В официалното съобщение се посочва, че в хода на изпълнението са били положени съществени усилия както за подобряване на събираемостта на приходите, така и за спазване на дисциплина по отношение на разходите.

Приходите, помощите и даренията по КФП за 2025 г. възлизат на 86,086 млрд. лв., което представлява 95,4 процента от годишните разчети. В сравнение с предходната 2024 г., постъпленията бележат значителен ръст от 14,071 млрд. лв. или 19,5 на сто. Това е най-високият номинален ръст на приходите, отчитан през последните няколко години, като основен принос имат данъчните постъпления, които се увеличават с 15,3 на сто.

Разходната част на бюджета, включително вноската на България в бюджета на ЕС, възлиза на 92,914 млрд. лв. за 2025 г., което е 96,1 процента от планираното.

При съпоставима база, разходите през 2025 г. нарастват със 17,1 на сто или 13,535 млрд. лв. Основна тежест в това увеличение имат социалните и здравноосигурителните плащания, които се повишават с 11,9 на сто, както и разходите за персонал, които скачат с 20 на сто или 4,050 млрд. лева.

Значително раздвижване се наблюдава при капиталовите разходи, които отчитат ръст от 43,9 на сто на съпоставима база. Това се дължи основно на ускорените плащания по проекти с европейско финансиране. Само по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) разходите и трансферите към бенефициентите достигат 2,790 млрд. лв.

От финансовото министерство уточняват, че тази сума е близо два пъти по-висока спрямо общо отчетените плащания за предходните две години, което е резултат от предоговарянето на ПВУ и по-бързото изпълнение на проектите през изминалата година.

Фискалната година завършва със стабилни показатели по отношение на задълженията и резервите. Към 31 декември 2025 г. номиналният размер на държавния дълг е 61,4 млрд. лв., като съотношението дълг към БВП е 27,8 процента.

Фискалният резерв към същата дата е в размер на 17,467 млрд. лв., от които 14,865 млрд. лв. са депозити в БНБ и търговски банки, а останалата част са вземания от фондовете на Европейския съюз.