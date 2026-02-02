Франция прие бюджета за 2026 г. след месеци блокаж, Льокорню оцеля след вотове на недоверие

Франция официално прие държавния си бюджет за 2026 г. в понеделник след месеци напрегнати преговори и политическа патова ситуация, като премиерът Себастиан Льокорню оцеля след поредна серия вотове на недоверие.

Законодателите отхвърлиха две предложения за вот на недоверие, внесени от крайнолеви и крайнодесни партии, след като в петък Льокорню прокара бюджета без гласуване за трети път, използвайки конституционната разпоредба член 49.3. Така беше разчистен пътят за окончателното одобрение на бюджета след близо четири месеца блокаж около държавните разходи.

„Франция най-накрая има бюджет“, написа Льокорню в X, приветствайки „парламентарния компромис“, който „ограничава публичните разходи“ и „не увеличава данъците за домакинствата и бизнеса“.

39-годишният премиер отстъпи от по-ранното си обещание да не използва член 49.3 – ход, който сам определи като „частичен провал“, но оцеля политически, след като направи отстъпки, за да си осигури подкрепата на социалистите – ключова колебаеща се група в парламента.

Преди гласуването Льокорню остро разкритикува партиите, които искат да „отхвърлят всичко“, визирайки крайнодесния Национален сбор и крайнолявата Непокорена Франция, които настояваха за сваляне на правителството.

Левите предложения за недоверие събраха 260 гласа от необходимите 289, докато крайнодясното предложение получи едва 135 гласа.

Усилия за ограничаване на дефицита

Бюджетът цели намаляване на дефицита до 5% от БВП през 2026 г., спрямо 5,4% през 2025 г., след като правителството се отказа от по-амбициозната цел от 4,7%.

Сред ключовите мерки са по-високи данъци за част от бизнеса, които трябва да донесат около 7,3 млрд. евро през 2026 г. Социалистите не успяха да прокарат данък върху богатството за свръхбогатите, но извоюваха редица социални отстъпки, сред които храна за 1 евро за студенти и увеличение на допълнителните плащания за нискодоходни работници.

Военните разходи се увеличават с 6,5 млрд. евро, което премиерът определи като „сърцето на бюджета“.

Политическият контекст

През декември парламентът с минимално мнозинство прие бюджета за социално осигуряване и отложи непопулярната пенсионна реформа до януари 2028 г., когато ще изтече мандатът на президента Еманюел Макрон. Споровете около държавните разходи обаче останаха, подхранени от конфликта между дясно ориентирания Сенат, настояващ за икономии, и долната камара, където нито една политическа сила няма мнозинство.

Франция е под силен натиск от Европейския съюз да ограничи дълга си, който е близо два пъти над тавана от 60% от БВП, и е третият най-висок в ЕС след Гърция и Италия.

Страната се намира в продължителна политическа криза, откакто Макрон свика предсрочни избори през 2024 г., на които загуби парламентарното си мнозинство. Льокорню беше назначен за премиер през септември, след като двама негови предшественици бяха свалени от парламента заради опити за ограничаване на разходите.