Гърция въвежда задължителни психотестове за учителите

В Гърция започва въвеждането на психологически тестове за учителите, след като данни на Министерството на здравеопазването показват, че 2500 преподаватели в училищата са били идентифицирани като неспособни да работят с деца заради психически проблеми, съобщава БНР.

Мярката идва след множество сигнали от родители и ученици за неадекватно поведение на учители. Силен обществен отзвук предизвика и случаят в училище в Серес, при който преподавател е застрашил живота на ученик. Разследването установява, че проблемите на учителя са били известни, но въпреки това той е продължил да работи с деца.

В отговор Министерството на образованието, съвместно със здравното министерство, въвежда задължителен психологически тест за всички новоназначени учители. Паралелно се обсъжда всички специалисти, работещи с деца, да преминават тест за психическа устойчивост на всеки три години. За провеждането на оценките ще бъдат създадени специализирани комисии от медицински психолози.

Психотестовете вече са включени в реформата за вътрешно оценяване на преподавателите, но срещу промените се надига остра реакция от синдикатите, които смятат, че новата система създава напрежение и предпоставки за субективно отношение към учителите.