НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоЕвропаОбщество

          Гърция въвежда задължителни психотестове за учителите

          В Гърция започва въвеждането на психологически тестове за учителите, след като данни на Министерството на здравеопазването показват, че 2500 преподаватели в училищата са били идентифицирани като неспособни да работят с деца заради психически проблеми

          2 февруари 2026 | 15:41 290
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В Гърция започва въвеждането на психологически тестове за учителите, след като данни на Министерството на здравеопазването показват, че 2500 преподаватели в училищата са били идентифицирани като неспособни да работят с деца заради психически проблеми, съобщава БНР.

          - Реклама -

          Мярката идва след множество сигнали от родители и ученици за неадекватно поведение на учители. Силен обществен отзвук предизвика и случаят в училище в Серес, при който преподавател е застрашил живота на ученик. Разследването установява, че проблемите на учителя са били известни, но въпреки това той е продължил да работи с деца.

          Затвориха ГКПП „Лесово“, трафикът на „Капитан Андреево“ е натоварен Затвориха ГКПП „Лесово“, трафикът на „Капитан Андреево“ е натоварен

          В отговор Министерството на образованието, съвместно със здравното министерство, въвежда задължителен психологически тест за всички новоназначени учители. Паралелно се обсъжда всички специалисти, работещи с деца, да преминават тест за психическа устойчивост на всеки три години. За провеждането на оценките ще бъдат създадени специализирани комисии от медицински психолози.

          Таксиметровите шофьори в Гърция блокират Атина с протест срещу електрическите автомобили Таксиметровите шофьори в Гърция блокират Атина с протест срещу електрическите автомобили

          Психотестовете вече са включени в реформата за вътрешно оценяване на преподавателите, но срещу промените се надига остра реакция от синдикатите, които смятат, че новата система създава напрежение и предпоставки за субективно отношение към учителите.

          В Гърция започва въвеждането на психологически тестове за учителите, след като данни на Министерството на здравеопазването показват, че 2500 преподаватели в училищата са били идентифицирани като неспособни да работят с деца заради психически проблеми, съобщава БНР.

          - Реклама -

          Мярката идва след множество сигнали от родители и ученици за неадекватно поведение на учители. Силен обществен отзвук предизвика и случаят в училище в Серес, при който преподавател е застрашил живота на ученик. Разследването установява, че проблемите на учителя са били известни, но въпреки това той е продължил да работи с деца.

          Затвориха ГКПП „Лесово“, трафикът на „Капитан Андреево“ е натоварен Затвориха ГКПП „Лесово“, трафикът на „Капитан Андреево“ е натоварен

          В отговор Министерството на образованието, съвместно със здравното министерство, въвежда задължителен психологически тест за всички новоназначени учители. Паралелно се обсъжда всички специалисти, работещи с деца, да преминават тест за психическа устойчивост на всеки три години. За провеждането на оценките ще бъдат създадени специализирани комисии от медицински психолози.

          Таксиметровите шофьори в Гърция блокират Атина с протест срещу електрическите автомобили Таксиметровите шофьори в Гърция блокират Атина с протест срещу електрическите автомобили

          Психотестовете вече са включени в реформата за вътрешно оценяване на преподавателите, но срещу промените се надига остра реакция от синдикатите, които смятат, че новата система създава напрежение и предпоставки за субективно отношение към учителите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 3,6 разтърси Гърция

          Десислава Димитрова -
          Земетресение с магнитуд 3,6 по Рихтер е регистрирано в района на Калаврита, в област Ахая на полуостров Пелопонес.
          Общество

          Паника в Крим: Силно земетресение разтърси полуострова (КАРТА)

          Никола Павлов -
          Земетресение е регистрирано в Азовско море, съобщиха от Института по сеизмология и геодинамика към Кримския федерален университет, цитирани от РИА Новости. Трусът е станал в...
          Общество

          Транспортна стачка парализира Германия, засегнати са почти всички провинции

          Никола Павлов -
          Служителите в обществения транспорт в цяла Германия стачкуват днес с искания за по-добри условия на труд, причинявайки сериозни затруднения за пътуващите, които в същото...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions