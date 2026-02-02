Световният технологичен лидер Google предостави значителна финансова подкрепа в размер на 500 000 щатски долара на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Новината бе оповестена официално от пресцентъра на Министерството на образованието, като отличието се връчва за постигнатите високи резултати в развитието на изкуствения интелект както на национално, така и на международно ниво.

Полученото финансиране ще отвори нови хоризонти пред изследователските екипи на INSAIT. Средствата са предназначени за подпомагане на разработки на световно ниво, като фокусът ще падне върху ключови стратегически направления. От Института посочват, че ресурсът ще бъде инвестиран в проекти, свързани с компютърно зрение, роботика, машинно обучение и други сфери, които имат потенциала да създадат технологии с глобално значение.

Наградата не е изолиран акт, а поредното доказателство за задълбочаващото се сътрудничество между технологичния гигант и българския научен център. Google систематично подкрепя Института финансово още от неговото създаване, което затвърждава доверието в потенциала на българските учени.

Това дългосрочно партньорство подкрепя основната мисия на INSAIT – да провежда научни изследвания на най-високо ниво в България. По този начин страната ни продължава да се утвърждава като ключов център за развитие на изкуствения интелект и високите технологии не само в региона, но и на картата на Европа и света.