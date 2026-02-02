НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
          Общество

          Григорова алармира за откази за прием на спешни пациенти в София

          Общинският съветник в София Ваня Григорова описва в публикация във Facebook няколко случая, при които пациенти в спешно състояние срещат затруднения да бъдат приети в болница в столицата

          2 февруари 2026 | 17:49 380
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Общинският съветник в София Ваня Григорова описва в публикация във Facebook няколко случая, при които пациенти в спешно състояние срещат затруднения да бъдат приети в болница в столицата.

          По думите ѝ, в неделя вечер е подаден сигнал до Спешна помощ за 76-годишна жена с прекаран инсулт, която е имала нужда от коремен хирург. Медицински екип е пристигнал на адреса, но е отказал транспортиране до лечебно заведение, тъй като не е имало гаранция за прием поради липса на свободни болнични легла.

          Близките на пациентката са потърсили съдействие от няколко болници. От Военномедицинска академия (ВМА) е бил отказан прием, а от болница „Токуда“ е било посочено, че пациентката може да бъде приета само при транспортиране с частна линейка, като едновременно с това е било уточнено, че свободни легла няма. Като възможни варианти са били посочени УМБАЛСМ „Пирогов“ и Окръжна болница.

          В публикацията си Григорова посочва и друг случай — на 45-годишен шофьор от „Столичен автотранспорт“, на когото му прилошало по време на работа, припаднал и получил травма на главата. Линейка го транспортирала до ВМА, където също е бил отказан прием поради липса на легла, след което екипът е започнал да търси други болници, сред които и „Пирогов“.

          Според Григорова подобни ситуации не са единични случаи в София, като проблемът е още по-сериозен в по-малки населени места извън областните градове. Тя дава пример и със случай от Мездра.

          В публикацията се поставя и въпросът за недостига на медицински специалисти, включително лекари и медицински сестри, както и за условията на труд и възнагражденията в системата на Спешната помощ, където персоналът е сред най-ниско платените в здравеопазването.

          Григорова обръща внимание и на ролята на частните болници, които според нея не успяват да компенсират недостига на капацитет в държавните и общинските лечебни заведения при спешни случаи.

          Според общинския съветник описаните ситуации поставят сериозни въпроси за организацията и капацитета на здравната система, както и за възможността да бъде осигурен спешен болничен прием и достъп до медицинска помощ по всяко време.

