      понеделник, 02.02.26
          Политика

          Гуцанов: Новият председател трябва да върне БСП към основите й

          Според него самият процес по излъчване на кандидати и активизирането на структурите показват жизнеността на партията

          2 февруари 2026 | 15:28
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Конгресът на БСП трябва да избере председател, който в този тежък момент може да изведе партията в правилната посока, заяви в Пазарджик министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов по повод предстоящия избор на нов лидер на социалистите.

          „Конгресът на БСП трябва да избере председател, който в такъв тежък момент може да изкара БСП на правилна писта и тя да се върне към основите си.“

          По думите му страната има нужда от силна лява партия, каквато традиционно е БСП.

          „Повече от убеден съм, че на България ѝ трябва лява партия, такава, каквато е БСП.“

          Гуцанов изрази увереност, че конгресът ще вземе най-правилното решение както за партията, така и за държавата.

          „Сигурен съм, че конгресът ще подходи мъдро и ще изберем това, което е най-добро за БСП и за държавата.“

          Калоян Паргов: Новият лидер на БСП е изправен пред „скок от място“ и тежка организационна криза Калоян Паргов: Новият лидер на БСП е изправен пред „скок от място“ и тежка организационна криза

          Той посочи, че приветства решението на Националния съвет на партията за свикване на конгрес, определяйки го като необходима стъпка.

          „Убеден съм, че това е правилният път.“

          Според него самият процес по излъчване на кандидати и активизирането на структурите показват жизнеността на партията, въпреки трудния политически момент.

          „Колко са партиите, които в такъв тежък момент могат да се съберат, техните структури да излъчат кандидати за народни представители, кандидати за председател на партията?“

          Експерти: Радев идва в политиката, за да създаде нов ляв център Експерти: Радев идва в политиката, за да създаде нов ляв център

          

