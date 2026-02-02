Гуцанов: Новият председател трябва да върне БСП към основите й

Конгресът на БСП трябва да избере председател, който в този тежък момент може да изведе партията в правилната посока, заяви в Пазарджик министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов по повод предстоящия избор на нов лидер на социалистите.
По думите му страната има нужда от силна лява партия, каквато традиционно е БСП.
Гуцанов изрази увереност, че конгресът ще вземе най-правилното решение както за партията, така и за държавата.
Той посочи, че приветства решението на Националния съвет на партията за свикване на конгрес, определяйки го като необходима стъпка.
Според него самият процес по излъчване на кандидати и активизирането на структурите показват жизнеността на партията, въпреки трудния политически момент.
