Гуцанов: Новият председател трябва да върне БСП към основите й

Конгресът на БСП трябва да избере председател, който в този тежък момент може да изведе партията в правилната посока, заяви в Пазарджик министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов по повод предстоящия избор на нов лидер на социалистите.

По думите му страната има нужда от силна лява партия, каквато традиционно е БСП.

„Повече от убеден съм, че на България ѝ трябва лява партия, такава, каквато е БСП.“

Гуцанов изрази увереност, че конгресът ще вземе най-правилното решение както за партията, така и за държавата.

„Сигурен съм, че конгресът ще подходи мъдро и ще изберем това, което е най-добро за БСП и за държавата.“

Той посочи, че приветства решението на Националния съвет на партията за свикване на конгрес, определяйки го като необходима стъпка.

„Убеден съм, че това е правилният път.“

Според него самият процес по излъчване на кандидати и активизирането на структурите показват жизнеността на партията, въпреки трудния политически момент.