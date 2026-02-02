Хулио Веласкес: Притеснява ме състоянието на терена, не знам дали Переа ще играе утре

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите на официалната пресконференция преди двубоя за Суперкупата на България между „сините“ и Лудогорец. Срещата на Националния стадион в столицата е утре от 18:00 часа.

„В добра кондиция сме, дойдохме в такава след подготвителния лагер. Момчетата са с добра енергия и желание. Считам, че отборът е подготвен за утрешната среща. Напълно наясно сме, че се изправяме срещу един добър отбор, но, както знаете, и ние сме много добри. Уверени сме в нашите възможности и ще направим всичко възможно да спечелим този трофей“, започна Веласкес и изрази притесненията си относно състоянието на терена на „Васил Левски“ на фона на студеното време:

„Метеорологичните условия очевидно не са най-добрите. Но все пак всичко в рамките на нормалното, не трябва да се ядосваме или да търсим извинение. Относно времето, това, което най ме притеснява, е състоянието на терена. Много важно е и за присъстващите на стадиона. Оттук-насетне, няма извинение заради студеното време. Независимо от обстоятелствата, ще се опитаме да спечелим“.

„Всеки мач сам по себе си е различна история. В момента няма да губим енергия какво би се случило след мача. Фокусът е само и единствено върху утрешната среща. При цялото ми уважение към съперника, ясно е, че ще срещнем добър отбор, но без съмнение ние имаме аргументите да спечелим утрешния мач“, категоричен беше испанският специалист.

„Към дадения момент, официално Марин Петков е футболист на Левски“, потвърди Веласкес, след като беше запитан за играча.

„Да, наясно съм с тези, с които ще започна. Все още остава една тренировка днес следобед. След което ще стане ясно и какво сме предвидили за утре. Фабиен със сигурност отпада за двубоя утре. Очаквам информация относно картотеката на Переа, надявам се преди тренировката да я получа“, уточни още той.

„Никога не е ясно. Влизат в срещата след много сериозни проверки за тях, добиха игрови ритъм срещу сериозни съперници. Но няма да губя време и енергия дали това е предимство, трябва да се съсредоточим върху нашето представяне“, каза още Веласкес относно Лудогорец.

Той заяви, че отборът е подготвен и за дузпи. „Подготвени сме да изиграем утрешния мач и каквото ще се случи, трябва да го приемем. И дано да може в редовното време да сме го спечелили. Без да прескачаме етапи и стъпки, нека първо видим какво ще се случи в редовното време. Ако се наложи да се изпълняват дузпи, ще се постараем да го направим по възможно най-добрия начин. Това, което може да влияе, е динамиката на мача. Доста от случаите при дузпи страшно много обстоятелства са извън твоя контрол. Доста емоции са свързани с отбора, съотборниците, противниковия отбор, моментното състояние на вратаря. Нашият фокус е върху това как ще изиграем мача, но сме готови за всичко“.

„Винаги приемам нещата по най-нормален начин. Знам как ще ви прозвучи, но подхождам към всеки един мач с професионализъм и уважение, опитвайки се да остана в баланс, за да взимам по-правилните решения“.

Относно това дали се притеснява от съдийството утре, Веласкес отвърна: „Това, което е казал президентът, може би трябва да питате него. Фокусът е върху моя отбор. Аз мога да отговарям за моите думи. Тук съм от 13 месеца – съдии не коментирам“.

„Това е все едно да обсъждаме вас сега и когато сте били на 5 годинки. Съвсем различни неща. Същите клубове, но в различен турнир, различно време от сезона. След онзи мач се изиграха и доста мачове, което води до това даден отбор да се подобрява или да има спад“, завърши Хулио Веласкес.