      понеделник, 02.02.26
          Хьогмо: Специален мач

          Снегът ме накара да се почувствам като вкъщи, дано вали още, заяви Пер-Матиас Хьогмо

          Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде пресконференция преди утрешния мач срещу Левски за Bet.bg Суперкупата на България. 66-годишният специалист започна със спомени за последната си визита с националния отбор на Норвегия на „Васил Левски“. Той призна, че обича снежните условия и обстановката в България го е накарала да се почувства като у дома си.

          „Радвам се да съм отново на този стадион. Последният път беше с националния отбор на Норвегия. Очакваме утрешния мач. Условията изглеждат страхотни. Когато се събудих в Разград с 40 сантиметра сняг, се почувствах все едно съм вкъщи. В моя роден град така играем мачовете. На един мач с Челси, при който имаше една педя сняг. Спряхме, почистихме терена и продължихме. В скандинавските страни сме адаптирани да играем в такива ситуации. Обичаме снега, ските, обичаме такива зими. Надявам се да има още сняг“, заяви Хьогмо.

          „Беше вдъхновяващо за отбора да преминем в следващата фаза на Лига Европа. Винаги има следващ мач и сега ни интересува само срещата с Левски. Съперникът е много добре организиран, има ясна идея как да играе футбол. Представя се на високо ниво през целия сезон дотук. Начинът, по който играе – висока интензивност, много комбинации, т ясни идеи. Надявам се да стане мач с висок интензитет, който зрителят да гледа с удоволствие. Ще бъде предизвикателство за нас, добро предизвикателство“, допълни норвежецът.

          „Всички наши играчи са готови за утрешния мач. Всички са с групата, всички пътуваха, ще ви осведомим за стартовите 11 утре. С всяка изминала седмица се подобряваме все повече и повече. Работим много здраво. Добре е, че някой футболисти се връщат от контузии. Има добра вътрешна конкуренция. Отборният дух е важен“, коментира 66-годишният специалист.

          „Лудогорец има история с печеленето на купи, на много трофеи. Все пак утре е финал. Изправяме се срещу много силен отбор. Левски има 7 точки пред нас в шампионата. Не сме побеждавали този съперник в четири срещи. Откакто съм тук научих, че всеки мач е важен за Лудогорец. Страхотно е да играеш финал. Специално е! Ние се наслаждаваме да играем всеки един мач“, завърши Пер-Матиас Хьогмо.

