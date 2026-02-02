Драстично повишаване на цените на клиничните пътеки е наложително за нормалното функциониране на здравната система в България. Това стана ясно от представен анализ на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП), презентиран от икономиста Аркади Шарков и неговия колега Стоян Панчев.

Според данните, представени пред медиите, корекция в стойностите е необходима за 77% от клиничните пътеки.

Проучването, което обхваща инфлационните процеси и изоставането на цените в сектора, показва сериозен финансов дисбаланс. Аркади Шарков посочи, че става въпрос за актуализация на 207 клинични пътеки.

Целта на това повишение е те да достигнат своите реални пазарни стойности, което е ключово условие за справедливо заплащане на труда в лечебните заведения и за гарантиране на достъпа на гражданите до качествена медицинска грижа.

За да се постигне този баланс, здравната система се нуждае от допълнителен финансов ресурс в размер на 1,42 млрд. евро. Икономистът подчерта, че разходите за възнаграждения са основно перо в бюджетите на болниците, като в някои лечебни заведения те достигат до 90% от общите разходи.

В анализа бе обърнато специално внимание на икономическата динамика през последните години. Стоян Панчев отбеляза, че за периода 2021 г. – 2025 г. се наблюдава висок ръст на инфлацията, която специфично в сферата на здравеопазването възлиза на 14%.

Той изтъкна тревожната тенденция, при която цените на медицинските услуги изостават значително спрямо останалата част от икономиката. Особено драстичен е спадът при болничните услуги, където цените са се сринали с 83%, основно заради намаляването на таксата за болничен престой.

Позицията на съсловните организации подкрепи икономическия анализ. Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов беше категоричен относно условията на труд.

„Лекарите продължават да изпълняват професионалния си дълг в тежък финансов дефицит“, заяви д-р Брънзалов, предупреждавайки, че липсата на адекватно финансиране неизбежно ще се отрази на качеството на медицинската услуга.

В контекста на политическата обстановка, експертите отправиха призив към бъдещите управляващи. Аркади Шарков посочи, че с оглед на предстоящите избори, народните представители трябва приоритетно да обърнат внимание на проблемите в сектора.

Д-р Брънзалов допълни, че нестабилната политическа среда пречи на незабавното решаване на проблемите, но изрази надежда за бързи действия веднага след сформирането на редовен кабинет. Той прогнозира, че по време на предизборната кампания всички партии ще заявят здравеопазването като приоритет, но реалните действия често липсват.

„Многократно сме коментирали темата за повишаване на потребителската такса“, припомни председателят на БЛС, като уточни, че макар да има диалог с политиците по този въпрос, реална подкрепа все още липсва.