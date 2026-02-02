НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
          Има ли реално поскъпване на фризьорските услуги?

          2 февруари 2026
          Има ли реално поскъпване на фризьорските услуги?
          Има ли реално поскъпване на фризьорските услуги?
          Златина Петкова
          Косара Канчева е фризьор и колорист от София вече 9 години. Спореред нея твръденията за драстично поскъпване на услугите в бранша са силно прувеличени.

          Стилистка споделя, че често хората не си дават за разходите в този бизнес и споделя, че наемът на помещението, в което тя работи е скочил с над 150% в рамките на две години, към това се добавят цената на промишления ток, използван от фирмите, както и инфлацията при продуктите.

          В следващите няколко месеца законът задължава Косара и колегите й да задържат цените, тя обаче прогнозира, че след това неизбежно ще се стигне до увеличение.

