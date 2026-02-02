Името на княз Кирил Сакскобургготски се появява в досиетата „Епстийн“

Името на княз Кирил Сакскобургготски (Преславски) също фигурира в т.нар. досиета „Епстийн“, научи „24 часа“. Сред файловете, публикувани от Министерство на правосъдието на САЩ във връзка със секспрестъпника Джефри Епстийн, има списък с гости, в който Сакскобургготски е вписан като „плюс едно“ на Сидни Финч – бивша съпруга на британския бизнесмен Чарлз Финч.

- Реклама -

Документът е от 2017 г. и е свързан с празненство преди наградите BAFTA. Става дума за имейл, изпратен до Епстийн от публицистката Пеги Сигал, в който тя пише:

„Барбара Броколи (продуцент на 007), Джесика де Ротшилд (дъщеря на сър Евелин) и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в Спенсър Хаус. И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списъка с гости. Ще присъстват всички известни личности от британския и американския културен елит.“

Сред изброените гости за събитието са актьорът Ралф Файнс, дизайнерът Том Форд, продуцентът Стенли Бухтал, хотелиерът и бизнесмен Андре Балаж, журналистката Кристиан Аманпур, режисьорът Саймън Къртис, сценаристът Кристофър Маккуори и други представители на британския и американския културен и бизнес елит.

Присъствието на дадено име в документите не означава автоматично участие в незаконна дейност, а отразява единствено съдържанието на кореспонденция и списъци, иззети и публикувани в рамките на разследванията около Епстийн.