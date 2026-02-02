НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан“13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоСвятПолитика

          Иран арестува 4-ма чужденци за „участие в бунтове“

          Тяхната националност не се съобщава

          2 февруари 2026 | 13:37 430
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Четирима чуждестранни граждани са били арестувани в Иран по подозрение за „участие в бунтове“, съобщи държавната телевизия, цитирана от Франс прес. Националността на задържаните не се уточнява.

          - Реклама -

          По информация на медията арестите са извършени при операция в провинция Техеран, без да се посочва конкретна дата на задържането.

          Според официалния източник при претърсване на багажа на един от заподозрените са били открити четири самоделни шокови гранати, за които се твърди, че са били използвани по време на безредиците в района.

          Новината идва на фона на продължаващото напрежение в страната след протестите през януари, които прераснаха в сблъсъци и доведоха до многобройни жертви.

          Иран обяви армиите на европейските държави за терористични групи Иран обяви армиите на европейските държави за терористични групи

          Иранските власти обвиняват САЩ и Израел, че стоят зад вълненията, докато според официалната версия голяма част от жертвите са представители на силите за сигурност или случайни граждани, загинали при действия на „терористични групи“.

          От своя страна редица международни неправителствени организации обвиняват иранските сили за сигурност в прекомерна употреба на сила срещу протестиращите.

          По-рано, на 24 януари, иранската агенция ИРНА съобщи за задържането на още двама чуждестранни граждани в западната част на страната във връзка със същите събития.

          Четирима чуждестранни граждани са били арестувани в Иран по подозрение за „участие в бунтове“, съобщи държавната телевизия, цитирана от Франс прес. Националността на задържаните не се уточнява.

          - Реклама -

          По информация на медията арестите са извършени при операция в провинция Техеран, без да се посочва конкретна дата на задържането.

          Според официалния източник при претърсване на багажа на един от заподозрените са били открити четири самоделни шокови гранати, за които се твърди, че са били използвани по време на безредиците в района.

          Новината идва на фона на продължаващото напрежение в страната след протестите през януари, които прераснаха в сблъсъци и доведоха до многобройни жертви.

          Иран обяви армиите на европейските държави за терористични групи Иран обяви армиите на европейските държави за терористични групи

          Иранските власти обвиняват САЩ и Израел, че стоят зад вълненията, докато според официалната версия голяма част от жертвите са представители на силите за сигурност или случайни граждани, загинали при действия на „терористични групи“.

          От своя страна редица международни неправителствени организации обвиняват иранските сили за сигурност в прекомерна употреба на сила срещу протестиращите.

          По-рано, на 24 януари, иранската агенция ИРНА съобщи за задържането на още двама чуждестранни граждани в западната част на страната във връзка със същите събития.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)

          Екип Евроком -
          Разследването на Гайтанджиева осветява и странна връзка с български медик
          Политика

          Иран: До дни започваме преговорите със САЩ по ядрената програма

          Никола Павлов -
          Преговорите между Съединените щати и Иран по ядрената програма ще започнат в следващите дни, съобщи иранската информационна агенция Tasnim. Според публикацията мястото и точният...
          Здраве

          Благодарност: Посланикът на Северна Македония награди „Пирогов“ за спасяването на децата при трагедията в Кочани

          Росица Николаева -
          Посланикът на Северна Македония Агнеза Руси Поповска награди УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за спасяването на най-тежко пострадалите деца и младежи при инцидента в Кочани през март...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions