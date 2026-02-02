Иран арестува 4-ма чужденци за „участие в бунтове“

Четирима чуждестранни граждани са били арестувани в Иран по подозрение за „участие в бунтове“, съобщи държавната телевизия, цитирана от Франс прес. Националността на задържаните не се уточнява.

По информация на медията арестите са извършени при операция в провинция Техеран, без да се посочва конкретна дата на задържането.

Според официалния източник при претърсване на багажа на един от заподозрените са били открити четири самоделни шокови гранати, за които се твърди, че са били използвани по време на безредиците в района.

Новината идва на фона на продължаващото напрежение в страната след протестите през януари, които прераснаха в сблъсъци и доведоха до многобройни жертви.

Иранските власти обвиняват САЩ и Израел, че стоят зад вълненията, докато според официалната версия голяма част от жертвите са представители на силите за сигурност или случайни граждани, загинали при действия на „терористични групи“.

От своя страна редица международни неправителствени организации обвиняват иранските сили за сигурност в прекомерна употреба на сила срещу протестиращите.

По-рано, на 24 януари, иранската агенция ИРНА съобщи за задържането на още двама чуждестранни граждани в западната част на страната във връзка със същите събития.