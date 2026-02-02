НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан“13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоСвятПолитика

          Иран: До дни започваме преговорите със САЩ по ядрената програма

          Техеран потвърди, че не е получавал ултиматум от САЩ да приеме сделка за ядрената си програма

          2 февруари 2026 | 13:49 260
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Преговорите между Съединените щати и Иран по ядрената програма ще започнат в следващите дни, съобщи иранската информационна агенция Tasnim. Според публикацията мястото и точният час на срещата все още не са определени, но се очаква разговорите да се проведат с участието на висши държавни представители от двете страни.

          - Реклама -

          Новината идва след като иранският президент Масуд Пезешкиан разпореди официално да започнат преговори с Вашингтон, на фона на засиленото напрежение и предупрежденията от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможна военна намеса, ако не бъде постигнато споразумение.

          Иран арестува 4-ма чужденци за „участие в бунтове“ Иран арестува 4-ма чужденци за „участие в бунтове“

          В понеделник Техеран потвърди, че не е получавал ултиматум от САЩ да приеме сделка за ядрената си програма.

          „Иран винаги действа с искреност и сериозност в дипломатическите процеси, но никога не приема ултиматуми. Следователно това твърдение не може да бъде потвърдено“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей по време на пресконференция.

          Миналата седмица Тръмп обяви, че Техеран води „сериозни преговори“ с Вашингтон. Малко по-рано високопоставеният ирански представител по въпросите на сигурността Али Лариджани също съобщи, че се правят подготовки за диалог. В петък американският президент заяви, че е поставил краен срок на Иран, без да дава подробности, и добави, че Техеран има желание да постигне договореност.

          По думите на Багаей Иран очаква „в следващите дни“ да бъде финализирана рамка за преговори, целящи намаляване на напрежението между двете държави. Той подчерта, че страни от региона действат като посредници при обмена на съобщения между Вашингтон и Техеран.

          Тръмп изрази надежда за сделка с Иран на фона на предупреждения за регионална война Тръмп изрази надежда за сделка с Иран на фона на предупреждения за регионална война

          Преговорите между Съединените щати и Иран по ядрената програма ще започнат в следващите дни, съобщи иранската информационна агенция Tasnim. Според публикацията мястото и точният час на срещата все още не са определени, но се очаква разговорите да се проведат с участието на висши държавни представители от двете страни.

          - Реклама -

          Новината идва след като иранският президент Масуд Пезешкиан разпореди официално да започнат преговори с Вашингтон, на фона на засиленото напрежение и предупрежденията от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможна военна намеса, ако не бъде постигнато споразумение.

          Иран арестува 4-ма чужденци за „участие в бунтове“ Иран арестува 4-ма чужденци за „участие в бунтове“

          В понеделник Техеран потвърди, че не е получавал ултиматум от САЩ да приеме сделка за ядрената си програма.

          „Иран винаги действа с искреност и сериозност в дипломатическите процеси, но никога не приема ултиматуми. Следователно това твърдение не може да бъде потвърдено“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей по време на пресконференция.

          Миналата седмица Тръмп обяви, че Техеран води „сериозни преговори“ с Вашингтон. Малко по-рано високопоставеният ирански представител по въпросите на сигурността Али Лариджани също съобщи, че се правят подготовки за диалог. В петък американският президент заяви, че е поставил краен срок на Иран, без да дава подробности, и добави, че Техеран има желание да постигне договореност.

          По думите на Багаей Иран очаква „в следващите дни“ да бъде финализирана рамка за преговори, целящи намаляване на напрежението между двете държави. Той подчерта, че страни от региона действат като посредници при обмена на съобщения между Вашингтон и Техеран.

          Тръмп изрази надежда за сделка с Иран на фона на предупреждения за регионална война Тръмп изрази надежда за сделка с Иран на фона на предупреждения за регионална война
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Паника в Крим: Силно земетресение разтърси полуострова (КАРТА)

          Никола Павлов -
          Земетресение е регистрирано в Азовско море, съобщиха от Института по сеизмология и геодинамика към Кримския федерален университет, цитирани от РИА Новости. Трусът е станал в...
          България

          Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)

          Екип Евроком -
          Разследването на Гайтанджиева осветява и странна връзка с български медик
          Политика

          Иран арестува 4-ма чужденци за „участие в бунтове“

          Никола Павлов -
          Четирима чуждестранни граждани са били арестувани в Иран по подозрение за "участие в бунтове", съобщи държавната телевизия, цитирана от Франс прес. Националността на задържаните...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions