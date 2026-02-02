Иран: До дни започваме преговорите със САЩ по ядрената програма

Преговорите между Съединените щати и Иран по ядрената програма ще започнат в следващите дни, съобщи иранската информационна агенция Tasnim. Според публикацията мястото и точният час на срещата все още не са определени, но се очаква разговорите да се проведат с участието на висши държавни представители от двете страни.

Новината идва след като иранският президент Масуд Пезешкиан разпореди официално да започнат преговори с Вашингтон, на фона на засиленото напрежение и предупрежденията от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможна военна намеса, ако не бъде постигнато споразумение.

В понеделник Техеран потвърди, че не е получавал ултиматум от САЩ да приеме сделка за ядрената си програма.

„Иран винаги действа с искреност и сериозност в дипломатическите процеси, но никога не приема ултиматуми. Следователно това твърдение не може да бъде потвърдено“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей по време на пресконференция.

Миналата седмица Тръмп обяви, че Техеран води „сериозни преговори“ с Вашингтон. Малко по-рано високопоставеният ирански представител по въпросите на сигурността Али Лариджани също съобщи, че се правят подготовки за диалог. В петък американският президент заяви, че е поставил краен срок на Иран, без да дава подробности, и добави, че Техеран има желание да постигне договореност.

По думите на Багаей Иран очаква „в следващите дни“ да бъде финализирана рамка за преговори, целящи намаляване на напрежението между двете държави. Той подчерта, че страни от региона действат като посредници при обмена на съобщения между Вашингтон и Техеран.