Водещи технологични предприемачи често описват бъдещето с изкуствен интелект (ИИ) като ера на безпрецедентно изобилие, която ще повиши благосъстоянието на всички слоеве от обществото. Икономическият анализ обаче разкрива съвсем различна картина – вместо просперитет, новите технологии може да подкопават доходите на работещите и да създават сериозни пазарни дисбаланси.

В своя нов анализ за Центъра за икономически и политически изследвания, известният икономист Дийн Бейкър оспорва оптимистичните прогнози на Силициевата долина. Според него текущите пазарни оценки на компаниите, занимаващи се с изкуствен интелект, са трудно обясними от икономическа гледна точка. За да бъдат оправдани тези високи стойности, през следващите пет години трябва да се случи едно от две неща: или печалбите от ИИ да нараснат експоненциално, или печалбите на останалите американски корпорации да се сринат. И двата сценария изглеждат малко вероятни на този етап.

Въпреки тези икономически реалности, инвестициите в сектора продължават да растат, а ефектът от това вече оказва натиск върху доходите на служителите. Историческите данни показват ясна негативна тенденция. В периода между 2013 г. и началото на пандемията, делът на трудовите възнаграждения спрямо общото потребление в САЩ се е движел устойчиво между 75 и 76%. По време на самата пандемия този дял временно се е увеличил поради държавните помощи и промените в безработицата.

Тревожната промяна настъпва след кризата. Вместо възстановяване на старите нива, през втората половина на 2025 г. делът на възнагражденията спада под 72%. Този спад има огромно финансово измерение.

„Това намаление означава около 1 трилион долара годишно потребление, което не е подкрепено от ръст на заплатите“, отбелязва Бейкър в своя анализ.

Основната причина за стагниращите заплати на фона на повишаващата се консумация се корени именно в мащабните инвестиции в изкуствен интелект и създадените около него очаквания. Финансовата празнина се запълва от надути борсови оценки, рисков капитал и огромни разходи за центрове за данни. Този дисбаланс се равнява на около 3% от брутния вътрешен продукт и крие сериозен риск от икономически спад, особено ако инвестиционният поток към ИИ сектора внезапно се свие.

В заключението си икономистът предлага теза, която е в пълен контраст с обещанията на технологичните лидери. Според него евентуалното спукване на този инвестиционен балон може да се окаже положително събитие за обикновените хора.

„Колкото по-скоро балонът се спука, толкова по-добре ще бъде за почти всички, с изключение на специалистите в ИИ сектора“, заключава Дийн Бейкър, подчертавайки, че корекцията на пазара може да възстанови баланса в доходите.