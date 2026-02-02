НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Изкуственият интелект води до по-ниски заплати и опасен пазарен балон

          2 февруари 2026 | 11:38 190
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Водещи технологични предприемачи често описват бъдещето с изкуствен интелект (ИИ) като ера на безпрецедентно изобилие, която ще повиши благосъстоянието на всички слоеве от обществото. Икономическият анализ обаче разкрива съвсем различна картина – вместо просперитет, новите технологии може да подкопават доходите на работещите и да създават сериозни пазарни дисбаланси.

          - Реклама -

          В своя нов анализ за Центъра за икономически и политически изследвания, известният икономист Дийн Бейкър оспорва оптимистичните прогнози на Силициевата долина. Според него текущите пазарни оценки на компаниите, занимаващи се с изкуствен интелект, са трудно обясними от икономическа гледна точка. За да бъдат оправдани тези високи стойности, през следващите пет години трябва да се случи едно от две неща: или печалбите от ИИ да нараснат експоненциално, или печалбите на останалите американски корпорации да се сринат. И двата сценария изглеждат малко вероятни на този етап.

          Въпреки тези икономически реалности, инвестициите в сектора продължават да растат, а ефектът от това вече оказва натиск върху доходите на служителите. Историческите данни показват ясна негативна тенденция. В периода между 2013 г. и началото на пандемията, делът на трудовите възнаграждения спрямо общото потребление в САЩ се е движел устойчиво между 75 и 76%. По време на самата пандемия този дял временно се е увеличил поради държавните помощи и промените в безработицата.

          Тревожната промяна настъпва след кризата. Вместо възстановяване на старите нива, през втората половина на 2025 г. делът на възнагражденията спада под 72%. Този спад има огромно финансово измерение.

          „Това намаление означава около 1 трилион долара годишно потребление, което не е подкрепено от ръст на заплатите“, отбелязва Бейкър в своя анализ.

          Основната причина за стагниращите заплати на фона на повишаващата се консумация се корени именно в мащабните инвестиции в изкуствен интелект и създадените около него очаквания. Финансовата празнина се запълва от надути борсови оценки, рисков капитал и огромни разходи за центрове за данни. Този дисбаланс се равнява на около 3% от брутния вътрешен продукт и крие сериозен риск от икономически спад, особено ако инвестиционният поток към ИИ сектора внезапно се свие.

          В заключението си икономистът предлага теза, която е в пълен контраст с обещанията на технологичните лидери. Според него евентуалното спукване на този инвестиционен балон може да се окаже положително събитие за обикновените хора.

          „Колкото по-скоро балонът се спука, толкова по-добре ще бъде за почти всички, с изключение на специалистите в ИИ сектора“, заключава Дийн Бейкър, подчертавайки, че корекцията на пазара може да възстанови баланса в доходите.

          Водещи технологични предприемачи често описват бъдещето с изкуствен интелект (ИИ) като ера на безпрецедентно изобилие, която ще повиши благосъстоянието на всички слоеве от обществото. Икономическият анализ обаче разкрива съвсем различна картина – вместо просперитет, новите технологии може да подкопават доходите на работещите и да създават сериозни пазарни дисбаланси.

          - Реклама -

          В своя нов анализ за Центъра за икономически и политически изследвания, известният икономист Дийн Бейкър оспорва оптимистичните прогнози на Силициевата долина. Според него текущите пазарни оценки на компаниите, занимаващи се с изкуствен интелект, са трудно обясними от икономическа гледна точка. За да бъдат оправдани тези високи стойности, през следващите пет години трябва да се случи едно от две неща: или печалбите от ИИ да нараснат експоненциално, или печалбите на останалите американски корпорации да се сринат. И двата сценария изглеждат малко вероятни на този етап.

          Въпреки тези икономически реалности, инвестициите в сектора продължават да растат, а ефектът от това вече оказва натиск върху доходите на служителите. Историческите данни показват ясна негативна тенденция. В периода между 2013 г. и началото на пандемията, делът на трудовите възнаграждения спрямо общото потребление в САЩ се е движел устойчиво между 75 и 76%. По време на самата пандемия този дял временно се е увеличил поради държавните помощи и промените в безработицата.

          Тревожната промяна настъпва след кризата. Вместо възстановяване на старите нива, през втората половина на 2025 г. делът на възнагражденията спада под 72%. Този спад има огромно финансово измерение.

          „Това намаление означава около 1 трилион долара годишно потребление, което не е подкрепено от ръст на заплатите“, отбелязва Бейкър в своя анализ.

          Основната причина за стагниращите заплати на фона на повишаващата се консумация се корени именно в мащабните инвестиции в изкуствен интелект и създадените около него очаквания. Финансовата празнина се запълва от надути борсови оценки, рисков капитал и огромни разходи за центрове за данни. Този дисбаланс се равнява на около 3% от брутния вътрешен продукт и крие сериозен риск от икономически спад, особено ако инвестиционният поток към ИИ сектора внезапно се свие.

          В заключението си икономистът предлага теза, която е в пълен контраст с обещанията на технологичните лидери. Според него евентуалното спукване на този инвестиционен балон може да се окаже положително събитие за обикновените хора.

          „Колкото по-скоро балонът се спука, толкова по-добре ще бъде за почти всички, с изключение на специалистите в ИИ сектора“, заключава Дийн Бейкър, подчертавайки, че корекцията на пазара може да възстанови баланса в доходите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн

          Никола Павлов -
          Документи по делото срещу финансиста Джефри Епстийн, публикувани от американските власти, съдържат нецензурирани имена на повече от 40 негови жертви, съобщава The Wall Street...
          ИТ

          Феноменът Moltbook: AI агенти създадоха своя религия и „църква“ без човешка намеса

          Михаил Георгиев -
          В рамките на необичаен социален и технологичен експеримент, автономни агенти на изкуствен интелект (AI) успяха да създадат своя собствена религия, пълна с догми, свещени...
          Крими

          Разкритията по случая „Епстийн“ стигат до София: нови документи свързват световни лидери, бизнес елит и мрежа за набиране на момичета

          Дамяна Караджова -
          Нови разкрития около досиетата „Епстийн“ показват шокиращи подробности
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions