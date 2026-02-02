Съединените щати, Великобритания и Германия вероятно ще подкрепят различни кандидати на бъдещи президентски избори в Украйна. Това заяви пред руското издание Gazeta.ru бившият депутат от Върховната рада Володимир Олейник.

- Реклама -

Според него различни външни фактори ще се опитат да окажат влияние върху предстоящия вот. Олейник посочи, че според неговата оценка Великобритания залага на бившия главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни, Германия – на кмета на Киев Виталий Кличко, а Съединените щати – на ръководителя на президентския кабинет Кирило Буданов.

„Вероятно именно тези, които стоят зад кулисите – режисьори, сценаристи, продуценти – в крайна сметка ще решат кой ще спечели изборите“, коментира Олейник.

По думите му Буданов вече е бил наричан неофициално „вицепрезидент на Украйна“, което според него го прави възможен кандидат, подкрепян от американска страна.

Бившият депутат изрази и съмнение, че настоящият президент Володимир Зеленски ще се кандидатира отново, като твърди, че негови опоненти биха поставили на дневен ред управленски решения и корупционни скандали от периода на мандата му.

Междувременно самият Зеленски заяви на 1 февруари, че все още не е взел решение дали ще се кандидатира за втори президентски мандат.