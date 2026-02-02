ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан“

Три тела са били открити в хижа на прохода „Петрохан„, предаде „24 часа“.
Огледът тепърва започва. Той трябва да установи дали става дума за убийство, пожар, натравяне или нещо друго.
Очаквайте подробности!
Три тела са били открити в хижа на прохода „Петрохан„, предаде „24 часа“.
Огледът тепърва започва. Той трябва да установи дали става дума за убийство, пожар, натравяне или нещо друго.
Очаквайте подробности!
Три тела са били открити в хижа на прохода „Петрохан„, предаде „24 часа“.
Огледът тепърва започва. Той трябва да установи дали става дума за убийство, пожар, натравяне или нещо друго.
Очаквайте подробности!
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg