      понеделник, 02.02.26
          НачалоБългарияКрими

          ИЗВЪНРЕДНО: Откриха три трупа на „Петрохан“

          2 февруари 2026 | 13:21 7000
          Три тела са били открити в хижа на прохода „Петрохан„, предаде „24 часа“.

          Огледът тепърва започва. Той трябва да установи дали става дума за убийствопожарнатравяне или нещо друго.

          Очаквайте подробности!

