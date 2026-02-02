Българската социалистическа партия (БСП) се намира в критична ситуация преди предстоящия си Конгрес, който се очертава като решаващ за бъдещето на лявото политическо пространство. Зам.-председателят на партията Калоян Паргов направи остър анализ на състоянието на структурата в ефира на БНТ, използвайки спортна метафора за предизвикателствата пред бъдещото ръководство.

Според Паргов, партията е изправена пред „скок на дължина от място“, а не със засилка – ситуация, която предполага липса на инерция и време за подготовка. Той потвърди наличието на номинации за лидерския пост. Но подчерта, че по-същественият въпрос не е просто персоналният избор, а способността на БСП да излезе единна от форума и да гарантира прескачането на бариерата за влизане в парламента.

Тежката задача пред новия председател

Паргов бе категоричен в прогнозата си, че новият лидер ще поеме управлението в изключително сложна обстановка. Липсата на технологично време, вътрешните проблеми и необходимостта от дълбока организационно-политическа промяна са основните препъникамъни.

Според него, който и да оглави партията, ще трябва да започне организация на избори „още от първата минута“, дори преди да е успял да сформира своя екип. „А това е много тежка работа. Тежко му на този, който бъде избран. И големият проблем е, че БСП досега трудно излиза обединена от конгресите“, допълни Паргов.

Краят на преходния период

В анализа си Калоян Паргов засегна и ролята на временното ръководство на Атанас Зафиров. Той изрази мнение, че Зафиров няма да бъде преизбран, тъй като неговата роля е била за конкретен, преходен отрязък от време.

„Не можем да преизберем стария председател, тъй като стана ясно, че той отива в историята. След като Националният съвет поиска Конгрес, с дневен ред гласуване на оставката на стария председател, очевидно това е настроение и в Конгреса“, обясни той.

Паргов подчерта, че нито един от кандидатите не може да бъде разглеждан като пряк наследник на политиката на Зафиров, която по думите му е била опит за управление след „дългото царуване“ на Корнелия Нинова и натрупаните от това тежести.

Неуспешната промяна и идеологическата криза

Зам.-председателят на БСП изрази скептицизъм относно темповете на промяна в партията през последната година. Според него преходът от управлението на Нинова към нов модел не се е състоял в пълния си обем, което създава допълнителни рискове.

„Тоест въпросът е не само как да оправиш част от проблемите наследени, въпросът е да стегнеш и партията в организационно-политическо състояние, което не е добро. Това не успя управлението на Атанас Зафиров. Не стигна време – от парламентарни питания, от парламентарни битки, от Министерски съвети“, коментира Паргов.

Той акцентира върху необходимостта от работа със структурите, които трябва да бъдат приведени в кондиция – процес, който е останал на заден план. В края на разговора Паргов повдигна и фундаменталния въпрос за идеологическата идентичност на формацията.

„Наред с голямата тема в БСП от 35 години за нашата идеология – ние се наричаме социалистическа партия, а де факто сме социалдемократическа. Ако трябва да се преименуваме на БСДП?“, риторично попита той, очертавайки още една от големите въпросителни пред столетницата.