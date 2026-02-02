Кареасо се бави за Левски заради проблеми с жена му

Марселино Кареасо се бави и не пристига в Левски заради проблеми със съпругата му. Европейската виза на половинката му е изтекла и в момента тече процедура по подновяването й.

„Върви някакъв слух, че Кареасо е изпуснал самолета. Никакъв самолет не е изпуснал. Причината да го няма е свързана с визата на жена му“, уточниха наши източници.

Бившият халф на ЦСКА, който на 17 февруари ще навърши 27 години, ще получава точно 14 000 евро на месец в Левски. Това е с 1000 евро по-малко от тавана на заплатите на „Герена“.

За последно колумбиецът игра в кипърския Аполон Лимасол.