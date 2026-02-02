Катастрофа с три превозни средства затвори пътя Ямбол – Калчево, осем ранени, сред тях и деца

Пътен инцидент между три превозни средства затвори за движение пътя Ямбол – село Калчево. Сигналът за катастрофата е подаден малко след 17:30 часа, като по първоначална информация два леки автомобила и микробус са се сблъскали, след като единият от автомобилите е навлязъл в насрещното платно.

Осем души са пострадали, сред които две деца на 4 и 5 години. Всички ранени са транспортирани в областната болница за медицински прегледи.

Движението е временно ограничено в участъка от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево.

На място има полицейски екипи, които регулират трафика и насочват автомобилите по обходен маршрут.