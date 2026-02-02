НА ЖИВО
          - Реклама -
          Начало България Инциденти

          Катастрофа с три превозни средства затвори пътя Ямбол – Калчево, осем ранени, сред тях и деца

          2 февруари 2026 | 21:59
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Пътен инцидент между три превозни средства затвори за движение пътя Ямбол – село Калчево. Сигналът за катастрофата е подаден малко след 17:30 часа, като по първоначална информация два леки автомобила и микробус са се сблъскали, след като единият от автомобилите е навлязъл в насрещното платно.

          Осем души са пострадали, сред които две деца на 4 и 5 години. Всички ранени са транспортирани в областната болница за медицински прегледи.

          Движението е временно ограничено в участъка от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево.

          На място има полицейски екипи, които регулират трафика и насочват автомобилите по обходен маршрут.

