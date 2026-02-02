Консултациите за служебен премиер продължават: президентът събира парламентарните сили на „Дондуков“ 2

Началото на нова ключова политическа седмица поставя консултациите при държавния глава за определяне на служебен премиер. Президентът Илияна Йотова ще проведе срещи с парламентарно представените партии, за да бъдат обсъдени вариантите за служебно правителство.

Срещите на „Дондуков“ 2 започват на 3 февруари – вторник, когато стартира поредицата от разговори с парламентарните сили.

Към момента политическите партии остават предпазливи в публичните си позиции относно това кой трябва да заеме поста служебен премиер, но около едно становище има съгласие – основната задача на служебния кабинет трябва да бъде организирането на честни избори.

Пред държавния глава стоят пет възможни кандидатури за служебен министър-председател – подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Очаква се окончателното решение да стане ясно след приключване на консултациите с парламентарните групи.