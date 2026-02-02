НА ЖИВО
          Консултациите за служебен премиер продължават: президентът събира парламентарните сили на „Дондуков“ 2

          2 февруари 2026 | 07:52 160
          Началото на нова ключова политическа седмица поставя консултациите при държавния глава за определяне на служебен премиер. Президентът Илияна Йотова ще проведе срещи с парламентарно представените партии, за да бъдат обсъдени вариантите за служебно правителство.

          Срещите на „Дондуков“ 2 започват на 3 февруари – вторник, когато стартира поредицата от разговори с парламентарните сили.

          Към момента политическите партии остават предпазливи в публичните си позиции относно това кой трябва да заеме поста служебен премиер, но около едно становище има съгласие – основната задача на служебния кабинет трябва да бъде организирането на честни избори.

          Пред държавния глава стоят пет възможни кандидатури за служебен министър-председател – подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Очаква се окончателното решение да стане ясно след приключване на консултациите с парламентарните групи.

          Общество

          Зимна Богородица: един от дванадесетте най-големи християнски празници

          Дамяна Караджова -
          На 2 февруари Православната църква отбелязва празника Сретение Господне, известен в народната традиция още като Зимна или Вълча Богородица
          Общество

          Над 100 машини обработваха пътищата през нощта

          Дамяна Караджова -
          Първата обработка е започнала след 20:00 часа
          Политика

          „Ако не сме на масата, сме в менюто“: защо съюзниците на САЩ започват да мислят самостоятелно

          Красимир Попов -
          Миналата седмица, по време на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, канадският министър-председател Марк Карни определи основаната на правила международна система като...
