Недостигът на квалифицирана работна ръка в България достига критични нива, което принуждава редица компании да отказват поръчки поради невъзможност за тяхното изпълнение. Въпреки че над 120 000 души от трети страни вече работят в страната, икономиката изпитва остра нужда от близо половин милион нови служители.

Темповете на роботизация и автоматизация в производството не успяват да компенсират дефицита на кадри, което прави вноса на работна ръка наложителен.

Тази тревожна тенденция очерта Ивайло Славов, член на Управителния съвет на Германо-българската индустриално-търговска камара, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него основното предизвикателство пред държавата е не само привличането, но и интеграцията на тези хора. Докато в развитите икономики делът на чуждестранните работници достига 25, 30 и дори 40%, в България този процент остава под 5 на сто, а в някои сектори дори под 3%.

През последните години се наблюдава напредък, като броят на чуждестранните работници е нараснал от 10 000 до над 120 000. Въпреки това административните пречки остават сериозна бариера за бизнеса. Славов подчерта драстичната разлика в сроковете за административно обслужване спрямо други европейски държави.

„Например, в Полша времето за получаване на разрешение на работа е около месец и половина, докато в България е около четири месеца и половина“, коментира експертът, призовавайки за оптимизиране на законовите разпоредби.

Като потенциален източник на работна ръка се разглежда Виетнам, където има нереализиран потенциал. Предимство е фактът, че много хора там познават България, а някои вече имат опит от работа в страната от миналото.

Освен липсата на кадри, бизнес средата у нас страда и от непредвидимост. Често се въвеждат ограничения, нови данъци и такси в края на годината, когато корпоративните бюджети вече са планирани. Това създава несигурност и смущава компаниите. Друга ключова пречка пред инвестициите е липсата на прозрачност и проблемите с върховенството на закона.

„Това търпи сериозна критика от всички големи германски инвеститори. Критиката е справедлива, тъй като много често липсва желание за сериозни реформи“, обясни Славов.

Според него, независимо от политическата обстановка, е необходимо да се приемат ясни правила за работа, които да гарантират предвидимост на законодателните промени.

Съдебната реформа остава крайъгълен камък за подобряване на бизнес климата. Ако данъчната политика на страната се възприема като благоприятна, то съдебната система е сферата, в която България значително изостава.

„Третото ниво е съдебната система, където ако не се направят необходимите реформи, за да бъде спокоен бизнесът“, категоричен е Славов. Той прави паралел с Ирландия, където комбинацията от добра данъчна политика и работеща съдебна система води до един от най-високите БВП на глава от населението в Европа.