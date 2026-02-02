Кузман Илиев: Живеем в бананова република, завладяна от мафията

Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Конкретният повод за коментара на Илиев е информацията, че шефът на Софийския централен затвор е поискал предсрочно освобождение на Брендо. Гостът беше категоричен, че обществото ни трябва да развие висока степен на нетърпимост към подобни прояви и да реагира остро, когато стане свидетел на такива.
Председателят на „България може“ заяви, че у нас трябва да дойдат на власт хора, които да защитят с действия заявената на думи борба с олигархията. Той допълни, че за да случи подобно нещо, трябва дадена политическа сила да получи силна подкрепа. Само подобна подкрепа щяла да даде възможност на получилия я да извърши радикална реформа.
Липсата на работещи институции и прилагането на двойни стандарти в управлението на държавата бяха основните акценти в коментара на Андрей Велчев, председателят на сдружението „За достъпна и качествена храна“.