Кузман Илиев: Живеем в бананова република, завладяна от мафията

„Живеем в бананова република, завладяна от мафията. Наистина мафията в България си има държава и си прави, каквото иска.“

Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Конкретният повод за коментара на Илиев е информацията, че шефът на Софийския централен затвор е поискал предсрочно освобождение на Брендо. Гостът беше категоричен, че обществото ни трябва да развие висока степен на нетърпимост към подобни прояви и да реагира остро, когато стане свидетел на такива.

„Надявам се този път хората да излязат и да гласуват. Най-важното от всичко, разбира се, да не са разочаровани“, посочи още гостът.

Председателят на „България може“ заяви, че у нас трябва да дойдат на власт хора, които да защитят с действия заявената на думи борба с олигархията. Той допълни, че за да случи подобно нещо, трябва дадена политическа сила да получи силна подкрепа. Само подобна подкрепа щяла да даде възможност на получилия я да извърши радикална реформа.