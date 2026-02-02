НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          19:11 Полицията увърта за смъртта на тримата мъже16:49 След публикация на „Евроком“ за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар
          НачалоСпорт

          Левски продаде Марин Петков в Саудитска Арабия

          Договорът на Марин Петков с петия в класирането на Саудитска Арабия е за  2,5 + 1 години

          2 февруари 2026 | 23:23 60
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски трансферира Марин Петков в клуба от Саудитска Арабия Ал Таавун, съобщиха “сините” без да разкриват сумата по сделката за поливалентният футболист.

          - Реклама -

          Договорът на Марин Петков с петия в класирането на Саудитска Арабия е за  2,5 + 1 години.

          Юношата на клуба и понастоящем капитан на отбора, направи своя дебют със „синята“ фланелка на 10 ноември 2019 година при загубата като гост от Ботев Пловдив с 0:1. На 17 март 2021 година отбеляза дебютния си гол при загубата с 1:2 като гост на Славия. 

          За Левски Петков записа 195 мача и отбеляза 39 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. „Най-добър млад футболист“ за сезон 2023/24 година. 

          С екипа на представителния тим на България Марин Петков има 22 мача и вкара 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 мача и е вкарал 2 гола. 

          “Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи”, пожелаха от Левски на 22-годишния Марин Петков, за когото това е първи трансфер в кариерата. 

          Левски трансферира Марин Петков в клуба от Саудитска Арабия Ал Таавун, съобщиха “сините” без да разкриват сумата по сделката за поливалентният футболист.

          - Реклама -

          Договорът на Марин Петков с петия в класирането на Саудитска Арабия е за  2,5 + 1 години.

          Юношата на клуба и понастоящем капитан на отбора, направи своя дебют със „синята“ фланелка на 10 ноември 2019 година при загубата като гост от Ботев Пловдив с 0:1. На 17 март 2021 година отбеляза дебютния си гол при загубата с 1:2 като гост на Славия. 

          За Левски Петков записа 195 мача и отбеляза 39 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. „Най-добър млад футболист“ за сезон 2023/24 година. 

          С екипа на представителния тим на България Марин Петков има 22 мача и вкара 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 мача и е вкарал 2 гола. 

          “Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи”, пожелаха от Левски на 22-годишния Марин Петков, за когото това е първи трансфер в кариерата. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Бензема ще има нов отбор

          Станимир Бакалов -
          Носителят на "Златната топка" Карим Бензема е съвсем близо до преминаване в гранда Ал-Хилал от настоящия си клуб Ал-Итихад. Опитният нападател ще подпише договор...
          Спорт

          Хьогмо: Специален мач

          Станимир Бакалов -
          Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде пресконференция преди утрешния мач срещу Левски за Bet.bg Суперкупата на България. 66-годишният специалист започна със спомени за последната...
          Спорт

          Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

          Станимир Бакалов -
          Ботев (Пловдив) няма да се съобрази с днешното решение на спортно-техническата комисия към БФС за Око-Флекс, защото футболният съюз е некомпетентен да се произнесе...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions