Левски продаде Марин Петков в Саудитска Арабия

Левски трансферира Марин Петков в клуба от Саудитска Арабия Ал Таавун, съобщиха “сините” без да разкриват сумата по сделката за поливалентният футболист.

Договорът на Марин Петков с петия в класирането на Саудитска Арабия е за 2,5 + 1 години.

Юношата на клуба и понастоящем капитан на отбора, направи своя дебют със „синята“ фланелка на 10 ноември 2019 година при загубата като гост от Ботев Пловдив с 0:1. На 17 март 2021 година отбеляза дебютния си гол при загубата с 1:2 като гост на Славия.

За Левски Петков записа 195 мача и отбеляза 39 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. „Най-добър млад футболист“ за сезон 2023/24 година.

С екипа на представителния тим на България Марин Петков има 22 мача и вкара 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 мача и е вкарал 2 гола.

“Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи”, пожелаха от Левски на 22-годишния Марин Петков, за когото това е първи трансфер в кариерата.