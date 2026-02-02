Левски проведе последна тренировка преди мача с Лудогорец

Отборът на Левски проведе последната си тренировка пред битката за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Заниманието на стадион „Георги Аспарухов“ бе открито за представителите на медиите в първите 15 минути.

Двубоят с Лудогорец е във вторник от 18:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“.