Левски проведе последна тренировка преди мача с Лудогорец

2 февруари 2026 | 15:27
26
Отборът на Левски проведе последната си тренировка пред битката за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Заниманието на стадион „Георги Аспарухов“ бе открито за представителите на медиите в първите 15 минути.
Двубоят с Лудогорец е във вторник от 18:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“.
