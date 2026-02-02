НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
          Футбол

          Ливърпул дава 60 милиона паунда за 20-годишен футболист?

          "Червените" са постигнали устно споразумение за подписа на централния бранител на Рен Жереми Жаке, който ще заиграе в Англия от лятото

          2 февруари 2026 | 10:32 360
          Снимка: www.facebook.com/LiverpoolFC
          Ливърпул постигна устно споразумение за подписа на централния бранител на Рен Жереми Жаке за сума, която може да достигне 60 млн. паунда.

          20-годишният футболист, трансферна цел и на друг английски клуб – Челси, ще заиграе на „Анфийлд“ от лятото.

          Ливърпул се съгласи да плати 55 млн. паунда фиксирана сума плюс потенциални 5 млн. паунда под формата на бонуси. Жаке ще мине медицински прегледи по-късно днес, в последния ден от зимния трансферен прозорец.

          Челси предложи същата сума за футболиста, но през последните 48 часа стана ясно, че Мамаду Сар ще се завърне в отбора от Страсбург, а Джош Ачеампонг ще остане. Това накарало Жаке да предпочете Ливърпул, където ще има по-голям шанс за изява. „Червените“ имат нужда от подсилване в сърцето на отбраната след дълготрайната контузия на Джовани Леони и изтичащия през лятото договор на Ибрахима Конате.

