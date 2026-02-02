„Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години

Украйна не очаква настоящите преговори с Русия да доведат до бързо прекратяване на войната и паралелно подготвя нови отбранителни позиции, които трябва да осигурят защита за още години бойни действия. Това съобщава френското издание Le Monde в обширен репортаж от Днепропетровска област.

Според публикацията украински инженерни подразделения изграждат мащабна система от укрепления, окопи и препятствия, която се простира на стотици километри по фронтовата линия, на около 35 километра от сегашните руски позиции.

„Новата отбранителна линия оставя следи върху безкрайната заснежена селска местност като рана. Няколко реда бодлива тел, противопехотни капани и противотанкови ровове образуват ивица с ширина около 120 метра. Малко по-назад, скрита зад растителност, се намира втората линия от окопи и подземни укрепления, където украинските войници се готвят да спрат руските сили с огън“, описва френското издание.

Журналистите отбелязват, че мащабът на строителството показва убеждението на украинското военно ръководство, че Москва няма намерение да прекрати военните действия в близко бъдеще.

„Очакват ни още пет или десет години война, докато руснаците не намерят друга кост, която да гризат. Путин няма да бъде спрян от мирно споразумение, а от груба сила – или от краха на режима“, заявява пред изданието представител на Държавната специална транспортна служба, която участва в строежа.

В публикацията се подчертава, че макар руското настъпление да върви бавно и с големи загуби, украинските сили срещат трудности да го спрат напълно, най-вече заради недостига на пехота и ограничените средства за противовъздушна отбрана.

Руски авиационни удари и управляеми бомби често разрушават укрепленията на украинската армия, което принуждава военните да променят начина на изграждане на позиции.

„Нашият отговор е да изграждаме все по-дълбоко закопани и по-добре маскирани позиции“, казва 23-годишният старши лейтенант Владимир, главен инженер на аванпостен команден пункт.

Като ефективно средство за забавяне на противника се използват и така наречените малко забележими препятствия, поставени пред бодливата тел.

„Веднъж стъпил вътре, не можеш да излезеш“, обяснява офицерът.

Препятствията са подсилени с противопехотни и противотанкови мини, а зад тях се намират маскирани пехотни позиции, свързани с подземни помещения, укрепени с бетон.

Изданието посочва, че изпълнението на проекта е затруднено от редица проблеми — постоянни атаки с руски дронове, както и остър недостиг на техника и хора.

„Разполагаме само с една десета от човешките и материалните ресурси, необходими за изграждане на резервни позиции“, признава военнослужещ пред френските журналисти.

В някои райони инженерните части дори са били принудени да заемат бойни позиции, за да запълнят пробиви във фронта, включително край Гуляйполе и Степногорск в Запорожка област.