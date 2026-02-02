„Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години

Украйна не очаква настоящите преговори с Русия да доведат до бързо прекратяване на войната и паралелно подготвя нови отбранителни позиции, които трябва да осигурят защита за още години бойни действия. Това съобщава френското издание Le Monde в обширен репортаж от Днепропетровска област.
Според публикацията украински инженерни подразделения изграждат мащабна система от укрепления, окопи и препятствия, която се простира на стотици километри по фронтовата линия, на около 35 километра от сегашните руски позиции.
Журналистите отбелязват, че мащабът на строителството показва убеждението на украинското военно ръководство, че Москва няма намерение да прекрати военните действия в близко бъдеще.
В публикацията се подчертава, че макар руското настъпление да върви бавно и с големи загуби, украинските сили срещат трудности да го спрат напълно, най-вече заради недостига на пехота и ограничените средства за противовъздушна отбрана.
Руски авиационни удари и управляеми бомби често разрушават укрепленията на украинската армия, което принуждава военните да променят начина на изграждане на позиции.
Като ефективно средство за забавяне на противника се използват и така наречените малко забележими препятствия, поставени пред бодливата тел.
Препятствията са подсилени с противопехотни и противотанкови мини, а зад тях се намират маскирани пехотни позиции, свързани с подземни помещения, укрепени с бетон.
Изданието посочва, че изпълнението на проекта е затруднено от редица проблеми — постоянни атаки с руски дронове, както и остър недостиг на техника и хора.
В някои райони инженерните части дори са били принудени да заемат бойни позиции, за да запълнят пробиви във фронта, включително край Гуляйполе и Степногорск в Запорожка област.