Манделсън напусна Лейбъристката партия заради нови разкрития около връзките му с Джефри Епстийн

Бившият британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън обяви, че напуска Лейбъристката партия, за да избегне „по-нататъшно неудобство“ за формацията, след като новопубликувани американски документи отново насочиха вниманието към отношенията му с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. Информацията беше разпространена от АФП.

72-годишният Манделсън, който миналата година беше освободен от поста си като посланик на Великобритания в САЩ, е получил няколко парични превода от Епстийн в началото на 2000-те години, сочат документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ и отразени в британските медии.

„Обвиненията, които смятам за неверни, че той е извършвал финансови плащания към мен преди 20 години и за които нямам никакъв запис или спомен, трябва да бъдат разследвани от мен“, пише Манделсън в писмо до генералния секретар на партията Холи Ридли.

„Докато правя това, не желая да причинявам допълнително неудобство на Лейбъристката партия и поради това се оттеглям от членството си в партията“, добавя той, като подчертава, че изпитва „съжаление и огорчение“ от решението си.

Според банкови документи Епстийн е превел общо 75 000 щатски долара в три отделни плащания към сметки, свързани с Манделсън, между 2003 и 2004 г. В изявление пред BBC от 1 февруари Манделсън заяви, че няма спомен за тези преводи и че не знае дали документите са автентични.

Името му се появява и в новопубликувани снимки без дата, на които той е заснет по тениска и бельо до жена с заличено лице. По думите му той „не може да определи мястото, жената или обстоятелствата, при които са направени фотографиите“.

Други документи показват, че през 2009 г. Епстийн е изпратил 10 000 британски лири на Рейналдо Авила да Силва, партньора на Манделсън, по време, когато той е заемал министерски пост в британското правителство.

Манделсън беше отстранен от дипломатическата си длъжност през септември, след като беше назначен в края на 2024 г. от премиера Киър Стармър. През януари той публично се извини за поддържането на приятелски отношения с Епстийн, след като първоначално отказа да го направи с аргумента, че не е бил съучастник в престъпленията му.

В публикуваните на 30 януари документи се споменава и принц Андрю, който миналата година беше лишен от кралските си титли заради връзките си с Епстийн.