      понеделник, 02.02.26
          Мартин Владимиров обсъди в Тараклия, Молдова новия подход в обучението по българска история

          Семинарът събра над двадесет директори, учители и гости от Молдова, Украйна и България, които бяха посрещнати по стара традиция с хляб и сол от ученици в народни носии

          2 февруари 2026 | 11:41
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Вторият секретар на българското посолство в Кишинев Мартин Владимиров взе специално участие в републикански семинар в град Тараклия, посветен на иновациите в преподаването на родна история зад граница.

          Събитието, проведено на 30 януари, постави акцент върху дисциплината „История и култура на българския народ“ и развитието на аналитични умения у учениците чрез интердисциплинарен подход.

          В своето приветствено слово дипломатът подчерта дълбоката символика на мястото на провеждане на форума. Според Владимиров Тараклия е „живо доказателство за устойчивостта на българския дух“, а градът се е утвърдил като център със силна идентичност и традиции в образованието. Той изтъкна, че именно образованието е ключовият фактор, който гарантира съхраняването на езика и историческата памет на българската общност в Молдова.

          Основен акцент в дискусиите бе поставен върху въвеждането на нов учебен план (курикулум) за учениците от 5-и до 9-и клас. Мартин Владимиров определи тази стъпка като важна и дългоочаквана, отбелязвайки, че подобна рамка досега не е съществувала.

          Новият план създава необходимата основа за последователност и приемственост в обучението, като същевременно позволява прилагането на модерни методи на преподаване, които изграждат не просто знания, а ценности и чувство за принадлежност.

          Дипломатът обърна внимание и на отличното сътрудничество между България и Молдова в образователната сфера. Обменът на добри практики и учебни програми между институциите на двете страни допринася пряко за повишаване качеството на обучението. Владимиров увери присъстващите, че българската държава остава трайно ангажирана с подкрепата на подобни инициативи в полза на сънародниците ни в Молдова.

          Семинарът събра над двадесет директори, учители и гости от Молдова, Украйна и България, които бяха посрещнати по стара традиция с хляб и сол от ученици в народни носии. Сред официалните лица, които отправиха приветствия, бяха началникът на Управлението на образованието в район Тараклия Лилия Сарсаман, заместник-председателят на района Сергей Филипов и д-р Иван Думиника от Министерството на образованието и изследванията на Молдова. Присъстваха още българският консул в Тараклия Любомир Димов и представители на академичната общност.

          Последвайте Евроком в Google News

