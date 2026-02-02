НА ЖИВО
          Мексико и Бразилия подкрепиха кандидатурата на Мишел Бачелет за генерален секретар на ООН

          2 февруари 2026 | 23:50 140
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Най-големите латиноамерикански държави – Мексико и Бразилия – изразиха подкрепа за кандидатурата на Мишел Бачелет, която може да стане първата жена начело на Организацията на обединените нации.

          Съобщението беше направено от напускащия чилийски президент Габриел Борич, след като се появиха опасения, че кандидатурата на Бачелет може да бъде блокирана от новоизбрания десен президент Хосе Антонио Каст, който ще встъпи в длъжност следващия месец.

          В съвместно изявление левите правителства на Чили, Мексико и Бразилия заявиха, че кандидатурата на Бачелет:

          „отразява споделеното желание на нашите страни да допринасят активно за укрепването на многостранната система и да насърчават лидерство, способно да отговори на днешните предизвикателства“.

          74-годишната Бачелет е смятана за пионер в Латинска Америка. Тя е първата жена министър на отбраната в Чили, както и първата жена президент на страната, като е заемала поста в два мандата – от 2006 до 2010 г. и от 2014 до 2018 г.

          В международен план тя е била върховен комисар на ООН по правата на човека, както и първи ръководител на новосъздадената агенция „ООН-Жени“. Миналата година Борич официално я номинира за поста генерален секретар на ООН.

          Бачелет е дъщеря на политик, убит по време на военната диктатура на Аугусто Пиночет, управлявал Чили между 1973 и 1990 г. Към момента тя не е получила ясно потвърждение дали може да разчита на подкрепата на президента Каст.

          ООН, която тази година отбелязва 81 години от създаването си, никога не е имала жена генерален секретар. Единственият представител на Латинска Америка на този пост досега е Хавиер Перес де Куеляр от Перу, ръководил организацията между 1982 и 1991 г.

          Постът традиционно се разпределя по регионален принцип. След изтичането на мандата на настоящия генерален секретар Антонио Гутериш, представляващ Европа, Латинска Америка се счита за следващия регион на ред.

          Освен Бачелет, за най-високия пост в ООН се борят още:

          • Ребека Гринспан от Коста Рика, ръководител на Конференцията на ООН за търговия и развитие
          • Алисия Барсена, министър на околната среда на Мексико
          • Миа Мотли, министър-председател на Барбадос
          • Рафаел Гроси, ръководител на Международната агенция за атомна енергия

