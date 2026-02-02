Мерц: Европа не може да бъде сантиментална към все по-враждебните Съединени щати

Европа не може да си позволи сантименталност в отношенията си със Съединените щати, които стават все по-враждебни. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в понеделник по време на изказване в централата на Deutsche Boerse Group – оператор на Франкфуртската фондова борса.

По думите му Европа трябва да стане по-независима от традиционния си съюзник, тъй като досегашните гаранции за сигурност вече не са валидни.

„Трябва да станем по-суверенни и независими, особено по отношение на технологиите. И да, това важи и за Съединените американски щати“, заяви Мерц.

Изказването идва на фона на намеренията на американския президент Доналд Тръмп да анексира Гренландия – автономна територия на Дания и част от евроатлантическото пространство. Темата предизвика силна реакция сред европейските лидери.

Френският президент Еманюел Макрон определи ситуацията като:

„стратегически зов за събуждане за цяла Европа“.

В същото време еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен предупреди, че Европейският съюз рискува да се превърне в зависим от вноса на американски втечнен природен газ, ако не диверсифицира енергийните си източници.

Мерц подчерта, че континентът трябва да се адаптира към „нова част от реалността“, в която трансатлантическите отношения вече не могат да се приемат за даденост.