      понеделник, 02.02.26
          Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан" не са на издирваните от „Наглите"14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн": Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан", имало е и пожар
          Мерц: Европа не може да бъде сантиментална към все по-враждебните Съединени щати

          2 февруари 2026 | 23:52
          Снимка: БГНЕС
          Европа не може да си позволи сантименталност в отношенията си със Съединените щати, които стават все по-враждебни. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в понеделник по време на изказване в централата на Deutsche Boerse Group – оператор на Франкфуртската фондова борса.

          По думите му Европа трябва да стане по-независима от традиционния си съюзник, тъй като досегашните гаранции за сигурност вече не са валидни.

          „Трябва да станем по-суверенни и независими, особено по отношение на технологиите. И да, това важи и за Съединените американски щати“, заяви Мерц.

          Изказването идва на фона на намеренията на американския президент Доналд Тръмп да анексира Гренландия – автономна територия на Дания и част от евроатлантическото пространство. Темата предизвика силна реакция сред европейските лидери.

          Френският президент Еманюел Макрон определи ситуацията като:

          „стратегически зов за събуждане за цяла Европа“.

          В същото време еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен предупреди, че Европейският съюз рискува да се превърне в зависим от вноса на американски втечнен природен газ, ако не диверсифицира енергийните си източници.

          Мерц подчерта, че континентът трябва да се адаптира към „нова част от реалността“, в която трансатлантическите отношения вече не могат да се приемат за даденост.

          „Трансатлантическите отношения се промениха. Никой в тази стая не казва това с по-голямо съжаление от мен, но носталгията и спомените за хубави отминали времена не помагат“, заяви германският канцлер.

