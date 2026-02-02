Милорад Додик: Целта ми остава независима Република Сръбска

Лидерът на Съюза на независимите социалдемократи Милорад Додик заяви, че основната му политическа цел остава създаването на независима Република Сръбска, която да бъде постигната по мирен път.
По думите му би било сериозна грешка да се пропусне настоящият политически момент.
Додик заяви още, че след евентуално обявяване на независимостта сръбският ентитет ще получи международно признание в изключително кратки срокове.
Лидерът на СНСД изрази категорично несъгласие с това, което определи като „бошняшка доминация“ в Босна и Херцеговина, както и с „подчинение, договорено от опозицията в Република Сръбска“.
Според Додик международната общност не разбира в пълнота спецификите на Дейтънско споразумение, като подчерта, че Босна и Херцеговина е „договорна държава“, създадена на основата на този мирен договор.
В края на изявлението си Додик съобщи, че през следващата седмица му предстоят посещения в Белград, Париж и Вашингтон, както и планирано пътуване до Москва, която определи като стратегически партньор на Република Сръбска.
