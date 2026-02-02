Милорад Додик: Целта ми остава независима Република Сръбска

Лидерът на Съюза на независимите социалдемократи Милорад Додик заяви, че основната му политическа цел остава създаването на независима Република Сръбска, която да бъде постигната по мирен път.

„Тази цел не е изчезнала и искам да я постигна чрез мирен политически процес, използвайки международния момент, който се създава“, каза Додик в сутрешното предаване на Радио-телевизия Република Сръбска. - Реклама -

По думите му би било сериозна грешка да се пропусне настоящият политически момент.

„Бих бил недоволен, ако пропуснем момента за вземане на окончателните си решения. Искам да освободя Република Сръбска от натиска“, подчерта той.

Додик заяви още, че след евентуално обявяване на независимостта сръбският ентитет ще получи международно признание в изключително кратки срокове.

„След като бъде обявена независимостта, Република Сръбска ще бъде призната от 15 държави в рамките на няколко дни“, заяви бившият президент на ентитета.

Лидерът на СНСД изрази категорично несъгласие с това, което определи като „бошняшка доминация“ в Босна и Херцеговина, както и с „подчинение, договорено от опозицията в Република Сръбска“.

„Знаем какви са стремежите на мюсюлманите в Босна и Херцеговина. Направено е всичко, за да се разруши Дейтънска Босна и Херцеговина и тя да се доближи до унитарна държава“, заяви той.

Според Додик международната общност не разбира в пълнота спецификите на Дейтънско споразумение, като подчерта, че Босна и Херцеговина е „договорна държава“, създадена на основата на този мирен договор.

В края на изявлението си Додик съобщи, че през следващата седмица му предстоят посещения в Белград, Париж и Вашингтон, както и планирано пътуване до Москва, която определи като стратегически партньор на Република Сръбска.