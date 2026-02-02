НА ЖИВО
          Крими

          Митничари откриха 711 000 къса контрабандни цигари, укрити в термопанели на ГКПП „Лесово“

          2 февруари 2026 | 11:44
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Общо 711 000 къса (35 550 кутии) контрабандни цигари са задържани на ГКПП „Лесово“, след като били укрити в изолационни термопанели, превозвани с товарен автомобил.

          Тирът с чуждестранна регистрация е влязъл в страната от Турция на 29 януари, съобщават от Агенция „Митници“. Шофьорът, турски гражданин, представил документи за транзитен превоз на групажна стока през България към Румъния.

          Откриха над 16 000 кутии цигари, укрити в мебели, на ГКПП „Лесово“ Откриха над 16 000 кутии цигари, укрити в мебели, на ГКПП „Лесово“

          При проверка със специализирана рентгенова апаратура митническите служители установили подозрителни зони в товара, което довело до извършване на физическо претърсване. Така било установено, че три от превозваните палети съдържат изолационни термопанели, които са изрязани и запълнени с цигари.

          Иззети са 711 000 къса цигари от различни търговски марки с турски акцизен бандерол, като стойността на задържаните тютюневи изделия надхвърля 100 000 евро.

