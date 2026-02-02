НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          МВР предупреди за измами при покупка на автомобили от чужбина

          Министерството на вътрешните работи предупреждава за нарастващ брой измами при сделки с автомобили, става ясно от официално съобщение на ведомството

          2 февруари 2026 | 16:25 190
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Министерството на вътрешните работи предупреждава за нарастващ брой измами при сделки с автомобили, става ясно от официално съобщение на ведомството. Става дума основно за коли, внесени от държави от Европейския съюз и от трети страни, които впоследствие се продават на български граждани.

          Даниел Митов назначи Явор Серафимов за заместник-главен секретар на МВР Даниел Митов назначи Явор Серафимов за заместник-главен секретар на МВР

          „В последните месеци органите на МВР констатират зачестили случаи на измами, свързани със закупуването на автомобили, внесени от други държави – членки на ЕС и трети страни“,

          съобщават от вътрешното министерство.

          От институцията посочват, че схемите обикновено се реализират по два основни начина. В единия случай автомобили, взети на лизинг или под наем в чужбина, се изнасят незаконно, след което за тях се изготвят неистински или преправени документи за собственост. След това колите се регистрират в България и се продават на нищо неподозиращи купувачи.

          Друг проблем произтича от практиката в някои държави, при която в регистрационния талон фигурира единствено името на лизингополучателя, без да е посочено, че автомобилът е собственост на лизингова компания. Така при регистрация в България служителите на „Пътна полиция“ не могат да откажат регистрацията, тъй като към момента на проверката превозното средство все още не е обявено за издирване.

          „Към момента на регистрацията съответното МПС все още не е обявено за издирване“,

          уточняват от МВР.

          И при двата варианта измамата често остава незабелязана в началото, защото при проверка на VIN номера автомобилът не фигурира като издирван. Това създава фалшиво усещане за сигурност у купувача.

          Проблемът възниква по-късно, когато лизинговите компании обявяват автомобилите за издирване след спиране на плащанията, което често става едва след като автомобилът вече е продаден и регистриран в България. Така добросъвестни купувачи се оказват собственици на издирвани коли.

          Авто Ретро Салон завладява София от 12 до 14 февруари Авто Ретро Салон завладява София от 12 до 14 февруари

          От МВР допълват, че най-често жертва на подобни схеми стават купувачи на луксозни и по-скъпи автомобили.

          Вътрешното министерство призовава гражданите да бъдат особено внимателни при подобни сделки. Препоръчва се автомобили да се купуват само от утвърдени търговци или официални представителства, както и да се избягват оферти със съмнително ниски цени или неясен произход на колата.

          От институцията съветват договорите да се сключват на реалната платена сума, защото при вписване на по-ниска цена впоследствие купувачът няма да може да претендира пълната заплатена стойност при спор.

          Добра практика е автомобилът да бъде прегледан в оторизиран сервиз, където може да се направи пълна техническа проверка и справка за сервизната му история. Купувачите трябва внимателно да проверяват всички оригинални документи – талони, фактури, договори, сервизни книжки и документи за произход.

          Националната полиция с нов заместник-директор Националната полиция с нов заместник-директор

          МВР препоръчва също да се подава заявление за официална проверка дали автомобилът се издирва, както и по възможност да се прави допълнителна международна проверка на VIN номера чрез официални платформи или чрез застрахователни и лизингови дружества.

          От полицията напомнят да не се извършват авансови плащания преди приключване на всички проверки, а при съмнение за измама гражданите трябва незабавно да уведомят органите на реда.

