МВР предупреди за измами при покупка на автомобили от чужбина

Министерството на вътрешните работи предупреждава за нарастващ брой измами при сделки с автомобили, става ясно от официално съобщение на ведомството. Става дума основно за коли, внесени от държави от Европейския съюз и от трети страни, които впоследствие се продават на български граждани.

„В последните месеци органите на МВР констатират зачестили случаи на измами, свързани със закупуването на автомобили, внесени от други държави – членки на ЕС и трети страни“, съобщават от вътрешното министерство.

От институцията посочват, че схемите обикновено се реализират по два основни начина. В единия случай автомобили, взети на лизинг или под наем в чужбина, се изнасят незаконно, след което за тях се изготвят неистински или преправени документи за собственост. След това колите се регистрират в България и се продават на нищо неподозиращи купувачи.

Друг проблем произтича от практиката в някои държави, при която в регистрационния талон фигурира единствено името на лизингополучателя, без да е посочено, че автомобилът е собственост на лизингова компания. Така при регистрация в България служителите на „Пътна полиция“ не могат да откажат регистрацията, тъй като към момента на проверката превозното средство все още не е обявено за издирване.

„Към момента на регистрацията съответното МПС все още не е обявено за издирване“, уточняват от МВР.

И при двата варианта измамата често остава незабелязана в началото, защото при проверка на VIN номера автомобилът не фигурира като издирван. Това създава фалшиво усещане за сигурност у купувача.

Проблемът възниква по-късно, когато лизинговите компании обявяват автомобилите за издирване след спиране на плащанията, което често става едва след като автомобилът вече е продаден и регистриран в България. Така добросъвестни купувачи се оказват собственици на издирвани коли.

От МВР допълват, че най-често жертва на подобни схеми стават купувачи на луксозни и по-скъпи автомобили.

Вътрешното министерство призовава гражданите да бъдат особено внимателни при подобни сделки. Препоръчва се автомобили да се купуват само от утвърдени търговци или официални представителства, както и да се избягват оферти със съмнително ниски цени или неясен произход на колата.

От институцията съветват договорите да се сключват на реалната платена сума, защото при вписване на по-ниска цена впоследствие купувачът няма да може да претендира пълната заплатена стойност при спор.

Добра практика е автомобилът да бъде прегледан в оторизиран сервиз, където може да се направи пълна техническа проверка и справка за сервизната му история. Купувачите трябва внимателно да проверяват всички оригинални документи – талони, фактури, договори, сервизни книжки и документи за произход.

МВР препоръчва също да се подава заявление за официална проверка дали автомобилът се издирва, както и по възможност да се прави допълнителна международна проверка на VIN номера чрез официални платформи или чрез застрахователни и лизингови дружества.

От полицията напомнят да не се извършват авансови плащания преди приключване на всички проверки, а при съмнение за измама гражданите трябва незабавно да уведомят органите на реда.