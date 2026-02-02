„На косъм от бедствие“: Инцидент с кораб, плаващ към България, в Босфора

Товарният кораб „Лейди шам“ (Lady Sham), плаващ под флага на Сан Марино от Истанбул за Бургас, е аварирал снощи при преминаването си през Босфора, съобщават турски медии.

По информация на НТВ котвите на кораба са се оплели в неизвестен предмет, вследствие на което плавателният съд е започнал да се отклонява и е бил повлечен към брега. След подаден сигнал за инцидента екипи на бреговата охрана са били незабавно изпратени на място.

По-късно корабът е бил изведен с помощта на влекачи до безопасна зона и закотвен в пристанището Бююкдере, съобщава Haber7. Според медията основната причина за инцидента е повреда в машинното отделение на плавателния съд.

От турската Генерална дирекция за брегова охрана потвърдиха, че става дума за авария в двигателя, като уточниха, че корабът е бил успешно изведен от опасната зона с помощта на два влекача.

Инцидентът е предизвикал сериозно напрежение, като турските медии подчертават, че е било избегнато сериозно произшествие.

„Бедствие беше избегнато на косъм в Босфора!“, посочва изданието „Сон дакика“.

Вестник „Хюрриет“ също отбелязва успешната намеса на службите: