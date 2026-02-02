Над 100 машини обработваха пътищата през нощта

През изминалата нощ във всички 24 района на Столична община са извършени обработки срещу заледяване, като 118 снегопочистващи машини са работили по основни булеварди, улици и трасета на градския транспорт, както и по ключови вътрешноквартални улици. Това съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Първата обработка е започнала след 20:00 часа, като почистване е извършено в районите „Студентски“, „Изгрев“, „Панчарево“ и „Банкя“. След полунощ дейностите са обхванали територията на всички 24 района на столицата. Обработени са още общинските пътища в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Банкя“, „Нови Искър“, „Връбница“ и „Кремиковци“, както и Южната дъга на Софийския околовръстен път.

Към 7 часа сутринта над 90 снегопочистващи машини продължават работа в районите: „Средец“, „Красно село“, „Възраждане“, „Оборище“, „Сердика“, „Подуяне“, „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Надежда“, „Искър“, „Младост“, „Студентски“, „Люлин“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“ и „Банкя“.

На територията на Природен парк „Витоша“ снеговалежът е бил непрекъснат при температури до –8 градуса, като е извършено опесъчаване и разчистване на снежната маса по двата основни планински пътя – кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – „Златни мостове“.

Обстановката в града се следи непрекъснато от екипите на Столичния инспекторат, а дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към общината извършват обходи на терен.

Към момента градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути, без въведени промени в движението.

От общината призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат със съобразена скорост, както и етажните собствености и управителите на търговски и офис сгради да почистват прилежащите площи пред сградите.