Над 16% от българите все още не могат да отопляват домовете си

Делът на българите, които не могат да отопляват адекватно домовете си, е намалял до 16,1% през 2025 г., което е спад с 2,9 процентни пункта спрямо 2024 г., показват данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Според публикуваната днес информация, това е най-ниското ниво, регистрирано за България от началото на наблюденията през 2005 г. Тогава цели 69,5% от българите не са могли да поддържат достатъчно топлина в домовете си.

С новите данни става ясно, че през 2025 г. намалението продължава за девета поредна година, което показва дългосрочна тенденция към подобрение.

След присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 г., делът на хората без възможност за адекватно отопление постепенно намалява, макар и с временни колебания — от 67,4% през 2007 г., до 46,5% през 2012 г., а през 2017 г. достига 36,5%.

През 2023 г. България за първи път не беше на първо място в ЕС по дял на хората без достатъчно отопление, като тогава пред страната ни се наредиха Испания и Португалия. През 2024 г. обаче България отново подели негативната първа позиция с Гърция, като и двете държави отчетоха по 19% хора без възможност да отопляват домовете си.

За сравнение, през 2024 г. средният дял за Европейския съюз е бил 9,2%, след като година по-рано е достигнал 10,6%.

Освен България и Гърция, сред страните с най-високи стойности се нареждат Литва с 18% и Испания със 17,5% население, което не може да поддържа достатъчно топлина в жилищата си.

В другия край на класацията са държавите с най-малък дял на подобен проблем — Финландия с 2,7%, както и Полша и Словения с по 3,3%, следвани от Естония и Люксембург с по 3,6%.