НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Най-старото дърво в манастира „Рождество Богородично“ в Бургас рухна без вятър

          2 февруари 2026 | 00:57 180
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Най-старото дърво в двора на манастира Рождество Богородично в Бургас падна този следобед около 17:30 часа, като моментът е заснет от охранителните камери на светата обител.

          - Реклама -

          От манастира заявиха за БНТ, че инцидентът не е причинен от силен вятър, тъй като по време на рухването той не е бил интензивен. За щастие няма пострадали хора. Това е третото поред дърво, което пада самостоятелно, изтръгвайки се от корен.

          Игумения Ксения от три години търси съдействие за санитарна сеч на старите и опасни дървета в двора, но по думите ѝ почти винаги получава или откази, или оферти с твърде висока цена, която манастирът не може да си позволи.

          „Надяваме се сега и призоваваме Община Бургас да помогне. Призоваваме и всички бургаски граждани и организации, които могат да съдействат както за разчистването на падналото дърво, така и за обезопасяването на останалите, да се включат“, заявиха от манастира.

          Най-старото дърво в двора на манастира Рождество Богородично в Бургас падна този следобед около 17:30 часа, като моментът е заснет от охранителните камери на светата обител.

          - Реклама -

          От манастира заявиха за БНТ, че инцидентът не е причинен от силен вятър, тъй като по време на рухването той не е бил интензивен. За щастие няма пострадали хора. Това е третото поред дърво, което пада самостоятелно, изтръгвайки се от корен.

          Игумения Ксения от три години търси съдействие за санитарна сеч на старите и опасни дървета в двора, но по думите ѝ почти винаги получава или откази, или оферти с твърде висока цена, която манастирът не може да си позволи.

          „Надяваме се сега и призоваваме Община Бургас да помогне. Призоваваме и всички бургаски граждани и организации, които могат да съдействат както за разчистването на падналото дърво, така и за обезопасяването на останалите, да се включат“, заявиха от манастира.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Остава в сила ограничението за тежкотоварни камиони през прохода „Предел“ заради снеговалеж

          Красимир Попов -
          Ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Предел остава в сила заради продължаващия снеговалеж и необходимостта от постоянна работа...
          Политика

          Венецуелският правозащитник Хавиер Таразона излезе на свобода след над четири години затвор

          Красимир Попов -
          Известният венецуелски правозащитен активист Хавиер Таразона беше освободен след повече от четири години, прекарани в печално известния затвор „Еликойде“ в Каракас, където беше държан...
          Инциденти

          Болницата в Гълъбово остана без ток и отопление в разгара на зимата

          Красимир Попов -
          Болницата в Гълъбово – градът, известен като „енергийното сърце“ на България – остана без електрозахранване и отопление в разгара на зимата. Аварията е възникнала...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions