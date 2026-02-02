Най-старото дърво в манастира „Рождество Богородично“ в Бургас рухна без вятър

Най-старото дърво в двора на манастира Рождество Богородично в Бургас падна този следобед около 17:30 часа, като моментът е заснет от охранителните камери на светата обител.

От манастира заявиха за БНТ, че инцидентът не е причинен от силен вятър, тъй като по време на рухването той не е бил интензивен. За щастие няма пострадали хора. Това е третото поред дърво, което пада самостоятелно, изтръгвайки се от корен.

Игумения Ксения от три години търси съдействие за санитарна сеч на старите и опасни дървета в двора, но по думите ѝ почти винаги получава или откази, или оферти с твърде висока цена, която манастирът не може да си позволи.