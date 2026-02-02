Недялков: Спечелих „мегаделото“ на Зафиров

2 февруари 2026 | 11:16
Журналистът и издател Недялко Недялков обяви, че е спечелил делото, заведено срещу него от вицепремиера Атанас Зафиров, след като съдът е отхвърлил както гражданския, така и наказателния иск.
По думите на Недялков, преди два месеца съдът е отхвърлил гражданския иск за 60 000 лева, а днес Софийският районен съд е отхвърлил и наказателното производство по случая.
Той допълва, че за процеса са били подготвени и свидетели, сред които Росен Желязков и Кирил Добрев, но съдът е прекратил казуса още в началната фаза.
