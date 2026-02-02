НА ЖИВО
          Правосъдие

          Недялков: Спечелих „мегаделото“ на Зафиров

          Той допълва, че за процеса са били подготвени и свидетели, сред които Росен Желязков и Кирил Добрев, но съдът е прекратил казуса още в началната фаза

          2 февруари 2026 | 11:16
          Снимка: Facebook/Недялко Недялков
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Журналистът и издател Недялко Недялков обяви, че е спечелил делото, заведено срещу него от вицепремиера Атанас Зафиров, след като съдът е отхвърлил както гражданския, така и наказателния иск.

          По думите на Недялков, преди два месеца съдът е отхвърлил гражданския иск за 60 000 лева, а днес Софийският районен съд е отхвърлил и наказателното производство по случая.

          Заради „Насо Фритюрника“: Зафиров съди Недялков за десетки хиляди левове Заради „Насо Фритюрника“: Зафиров съди Недялков за десетки хиляди левове

          „СПЕЧЕЛИХ “мегаделото”, което вицепремиерът Атанас Зафиров заведе против мен, понеже го наричам “Фритюрник”. Преди два месеца съдът отхвърли гражданския му иск за 60 000 лв., днес отхвърли и наказателния“, написа Недялков в профила си във Facebook.

          Той допълва, че за процеса са били подготвени и свидетели, сред които Росен Желязков и Кирил Добрев, но съдът е прекратил казуса още в началната фаза.

