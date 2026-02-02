НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          НОИ обяви графика: Кога ще се изплаща пенсиите и социалните плащания през февруари

          2 февруари 2026 | 10:59 1290
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Изплащането на пенсиите през февруари чрез „Български пощи“ ще започне на 9 февруари и ще продължи до 20 февруари, съгласно утвърдения график.

          - Реклама -

          Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пенсиите и добавките обичайно се изплащат между 7-о и 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато някоя от датите съвпада с неработен ден, както е в този случай, изплащането започва в първия работен ден след него.

          Изплащането ще се извършва по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

          Пенсионните фондове с над 3% доходност на фона на нови законодателни промени Пенсионните фондове с над 3% доходност на фона на нови законодателни промени

          Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще получат февруарските си пенсии още на 9 февруари.

          Средствата за социални плащания също имат определени дати за превод през месеца.

          ♦ На 3 февруари ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за месец януари.

          ♦ Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 16 февруари.

          Изплащането на пенсиите през февруари чрез „Български пощи“ ще започне на 9 февруари и ще продължи до 20 февруари, съгласно утвърдения график.

          - Реклама -

          Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пенсиите и добавките обичайно се изплащат между 7-о и 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато някоя от датите съвпада с неработен ден, както е в този случай, изплащането започва в първия работен ден след него.

          Изплащането ще се извършва по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

          Пенсионните фондове с над 3% доходност на фона на нови законодателни промени Пенсионните фондове с над 3% доходност на фона на нови законодателни промени

          Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще получат февруарските си пенсии още на 9 февруари.

          Средствата за социални плащания също имат определени дати за превод през месеца.

          ♦ На 3 февруари ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за месец януари.

          ♦ Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 16 февруари.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Стартира продажбата на еднодневна винетка: Каква е цената, валидността и условията

          Росица Николаева -
          Продажбата на новата еднодневна винетка стартира официално в полунощ. Водачите на моторни превозни средства вече могат да закупят новия пътен стикер чрез терминалите за...
          Крими

          Митничари откриха 711 000 къса контрабандни цигари, укрити в термопанели на ГКПП „Лесово“

          Дамяна Караджова -
          Тирът с чуждестранна регистрация е влязъл в страната от Турция
          Общество

          Мартин Владимиров обсъди в Тараклия, Молдова новия подход в обучението по българска история

          Росица Николаева -
          Вторият секретар на българското посолство в Кишинев Мартин Владимиров взе специално участие в републикански семинар в град Тараклия, посветен на иновациите в преподаването на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions