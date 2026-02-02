НОИ обяви графика: Кога ще се изплаща пенсиите и социалните плащания през февруари

Изплащането на пенсиите през февруари чрез „Български пощи“ ще започне на 9 февруари и ще продължи до 20 февруари, съгласно утвърдения график.

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пенсиите и добавките обичайно се изплащат между 7-о и 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато някоя от датите съвпада с неработен ден, както е в този случай, изплащането започва в първия работен ден след него.

Изплащането ще се извършва по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще получат февруарските си пенсии още на 9 февруари.

Средствата за социални плащания също имат определени дати за превод през месеца.

♦ На 3 февруари ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за месец януари.

♦ Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 16 февруари.