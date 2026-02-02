Около 1000 души може да са изчезнали в Средиземно море след циклон

Около 1000 души може да са изчезнали в морето вследствие на бурите, причинени от циклона „Хари“, който нанесе сериозни щети в Южна Италия миналия месец, съобщи неправителствената организация за спасяване на мигранти „Медитеранеа Сейвинг Хюмънс“, цитирана от АНСА.

- Реклама -

Оценката се базира на събрана информация от бежанци от Либия и Тунис за плавателни съдове, изчезнали по време на тежките метеорологични условия в централната част на Средиземно море.

Президентът на организацията Лаура Марморале определи случилото се като

„една от най-големите трагедии през последните години по централния средиземноморски маршрут“.

Тя отправи критики към властите в региона, като заяви, че правителствата на Италия и Малта „мълчат“ и „не са предприели никакви действия“ в отговор на случилото се.