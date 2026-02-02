НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
          Около 1000 души може да са изчезнали в Средиземно море след циклон

          Оценката се базира на събрана информация от бежанци от Либия и Тунис за плавателни съдове, изчезнали по време на тежките метеорологични условия

          2 февруари 2026 | 14:13 530
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Около 1000 души може да са изчезнали в морето вследствие на бурите, причинени от циклона „Хари“, който нанесе сериозни щети в Южна Италия миналия месец, съобщи неправителствената организация за спасяване на мигранти „Медитеранеа Сейвинг Хюмънс“, цитирана от АНСА.

          Оценката се базира на събрана информация от бежанци от Либия и Тунис за плавателни съдове, изчезнали по време на тежките метеорологични условия в централната част на Средиземно море.

          Президентът на организацията Лаура Марморале определи случилото се като
          „една от най-големите трагедии през последните години по централния средиземноморски маршрут“.

          Тя отправи критики към властите в региона, като заяви, че правителствата на Италия и Малта „мълчат“ и „не са предприели никакви действия“ в отговор на случилото се.

          Един спасен, опасения за 50 удавени след потъване на лодка с мигранти в Средиземно море Един спасен, опасения за 50 удавени след потъване на лодка с мигранти в Средиземно море

          Един спасен, опасения за 50 удавени след потъване на лодка с мигранти в Средиземно море Един спасен, опасения за 50 удавени след потъване на лодка с мигранти в Средиземно море
