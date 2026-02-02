Остава в сила ограничението за тежкотоварни камиони през прохода „Предел“ заради снеговалеж

Ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Предел остава в сила заради продължаващия снеговалеж и необходимостта от постоянна работа на снегопочистващата техника, съобщи БНР.

По-рано днес, 1 февруари, в района е станала катастрофа между два леки автомобила, при която движението временно се е осъществявало само в едната лента. Няма сериозно пострадали.

Обилен сняг продължава да вали в районите на Банско, Разлог, Белица и Якоруда, както и по пътя Гоце Делчев – Попови ливади – Катунци. В останалите общини на област Благоевград валежите засега са предимно от дъжд.

От Областното пътно управление призовават водачите да шофират с повишено внимание и заради опасност от свличане на земни и скални маси.