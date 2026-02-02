НА ЖИВО
          Отново арестуваха сина на норвежката престолонаследница

          Норвежката полиция задържа най-големия син на престолонаследницата Мете-Марит – 29-годишния Мариус Борг Хойби, съобщава „Ройтерс“, като арестът е извършен по нови криминални обвинения дни преди началото на отделен съдебен процес срещу него

          2 февруари 2026 | 17:15 970
          Норвежката полиция задържа най-големия син на престолонаследницата Мете-Марит – 29-годишния Мариус Борг Хойби, съобщава „Ройтерс“, като арестът е извършен по нови криминални обвинения дни преди началото на отделен съдебен процес срещу него.

          Според полицията Хойби, който е доведен син на престолонаследника Хокон, е бил задържан вчера по подозрение за причиняване на телесна повреда, носене на нож и нарушаване на ограничителна заповед.

          Разсекретени документи свързват норвежката престолонаследница с Джефри Епстийн Разсекретени документи свързват норвежката престолонаследница с Джефри Епстийн

          След повдигането на новите обвинения органите на реда обявиха, че ще поискат съдът да разреши задържането му под стража за следващите четири седмици.

          До момента Хойби беше на свобода в очакване на процеса, който започва утре, където е обвинен по четири случая на изнасилване, както и по обвинения за домашно насилие, нападение и притежание на наркотици, наред с други престъпления. Случаят е сред няколкото, които разтърсиха норвежката монархия.

          Разследването продължава, като Хойби може да бъде изправен и пред допълнителни обвинения, освен вече повдигнатите 38 обвинения срещу него.

          Той не признава вина по обвиненията за изнасилване и домашно насилие, но е признал извършването на някои по-леки престъпления. Според адвоката му Хойби възнамерява да даде подробно обяснение пред съда. Делото срещу него трябва да продължи до 19 март.

          Норвегия е готова да предостави на Украйна „твърди гаранции за сигурност“ Норвегия е готова да предостави на Украйна „твърди гаранции за сигурност“

          Случаят започна още през 2024 г., когато полицията го посочи като заподозрян в нападение срещу жена, с която е имал връзка.

          Тогава Хойби призна, че е причинил телесна повреда, докато е бил под въздействието на кокаин и алкохол, както и че е нанесъл щети в жилището ѝ, като по-късно заяви, че съжалява за действията си.

